电动晾衣架杀菌效率低 UVC灯禁忌多、UCA灯效果差

近年来，层出不穷的新式晾衣架方便了人们的生活。继钢丝绳、手摇升降晾衣架后，电动晾衣架成为不少家庭的新选择。这类产品中，不少带有照明、烘干、紫外杀菌等功能，它们真的这么“神奇”吗？近期，上海市消费者权益保护委员会对25件电动晾衣架产品进行了比较试验，样品均配备紫外灯并宣称具有杀菌除菌功能。其中，紫外灯有2件为UVC波段、23件为UVA波段。

检测发现，近一半样品紫外灯设定的工作时间在20~30分钟，很难真正起到杀菌效果。紫外灯中的杀菌效果与波段密切相关。UVC波段的紫外灯具有一定的杀菌效果，但在使用过程中存在一定的安全禁忌；而UVA波段的紫外杀菌效果则相对较弱，需要8小时以上的照射才具有一定杀菌作用。市场上能真正使用UVC波段紫外线灭菌的电动晾衣架并不多，消费者购买时需分辨清楚。

另外，使用具备紫外杀菌功能的电动晾衣架时要注意以下几点：安装在室外阳台或有实体隔绝的阳台上；按产品说明使用紫外杀菌功能；勿直视光源，禁止人员尤其是儿童在紫外灯照射范围内出现；杀菌结束后要开窗通风；皮衣、真丝等面料以及色彩鲜艳的服装，不宜在紫外灯下杀菌。（上海市消费者权益保护委员会）