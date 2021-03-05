冬种作物丰收 田野生机勃勃

2020年冬种生产，阳西县充分发挥冬季闲置土地的作用，大力发展特色农业，形成了上洋西瓜、蒲牌辣椒、新墟毛豆等特色冬种品牌。全县冬种面积约10.99万亩，西瓜、辣椒、毛豆等属冬种春收作物，目前这些农作物长势良好，正陆续进入收获期。据县农业农村部门有关负责人介绍，全县冬种辣椒1.8万亩，亩产量约2250公斤，预计产值3.96亿元；圣女果0.8万亩，亩产量约4000公斤，预计产值4.48亿元；毛豆1万亩，亩产量约750公斤，产值可达6750万元；种植西瓜3万亩，亩产量约4.6万吨，预计产值1.1亿元。由于阳西县的冬种春收作物收获期遇上了北方市场的空窗期，销路和价格占有较大的优势，为农户带来了较好的经济效益。

织篢镇蒲牌冬种辣椒上市

近日，阳西县织篢镇蒲牌村委会一带的冬种辣椒正处在收获高峰期，每天上市量15万公斤，上市收购价达每公斤10元左右，有的品种高达14元，比去年同期高了两倍多，椒农们的荷包涨了起来。

记者在蒲牌冬种辣椒种植区域看到，农户正忙着采摘辣椒，脸上洋溢着丰收的喜悦。蒲牌墟的各个辣椒收购点热闹非凡，工人正在卸车、过秤、入箱、装车，各个环节有条不紊地进行，辣椒堆成了一座座小山，工人们正忙着把辣椒分类打包。“早上卖了差不多250公斤，现在又去摘了100多公斤过来卖，今天红椒每公斤可以卖到12元多。”前来售卖辣椒的黄叔喜滋滋地告诉记者，一亩红椒可以带来3万元的收入，十分可观。

收购商告诉记者，今年辣椒行情很好，各个品种的辣椒价格都比去年同期高出许多。由于市场需求量大，尽管收购价格在每公斤10元左右，阳西县所产的辣椒依然成为市场的“抢手货”，产品远销湖南、四川、北京、上海等省市。这位黎先生有15年收购辣椒经验，他每年都会来蒲牌镇采购各个品种的辣椒。“蒲牌的辣椒口碑是出了名的好，每次收购都不担心会有质量问题，卖得放心。”黎先生表示，海花红这一品种的红椒收购价格每公斤12元，相比去年价格高了10元。8号线椒每公斤8元，相比去年价格高了6元。

据了解，蒲牌一带有种植冬种辣椒的传统，近年来主要种植的是8号线椒和辛香2号尖椒，种植面积约21000亩。在种植过程中，农户利用薄膜覆盖、膜下滴灌、物理防虫、水肥一体化等种植新技术，保证了辣椒的品质和产量。每年冬种春收的辣椒为当地农户带来较好的经济收入，成为当地农户增收致富的好门路。

新墟镇6000亩毛豆丰收在望

去年冬种，新墟镇种下了6000亩毛豆。眼下，离这批毛豆上市1个多月时间，当地农户正在加强毛豆的田间管理，确保获得好收成。

在新墟镇毛豆种植基地，放眼望去，一大片毛豆苗绿油油的，长势良好。工人们正在地里忙活着，有的在喷药施肥，有的在培土，有序地开展田间管理工作。“现在是做好毛豆田间管理的关键时期，每天安排100多名工人分布在不同区域开展工作，已经完成了3000亩毛豆的田间管理。完成了除草工作，接着要开展下肥、培土等工作。因为这个时期的毛豆苗刚刚生根，如果不做好田间管理，结果的时候就很容易断苗。”毛豆种植基地负责人林华兴告诉记者。

记者了解到，田间管理对毛豆的收成至关重要，通过精细管理，让毛豆苗更好地吸收肥料，从而提高产量。 “做好田间管理对毛豆的生产具有良好的促进作用，产量会更高。如果不做田间管理，产量就会跟不上。”林华兴望着一大片毛豆田说，“这批毛豆生长期是100天，下个月就开始收获了，希望能够通过努力使得毛豆高质丰产”。

据了解，毛豆又叫菜用大豆，属于北运蔬菜之一，富含卵磷脂、食物纤维，深受北方市场欢迎。新墟镇农户瞄准北方市场在4至5月份毛豆需求大、价格高的商机，大力发展毛豆种植，在今年1月份种下了6000亩毛豆，这批预计在4月中旬可以收获上市。

上洋西瓜清明节前后上市

当前正值春耕农忙时节，也是西瓜苗生长的重要时期，上洋镇的瓜农也忙碌起来，精心做好西瓜田间管理工作，为丰收打下良好基础。

在上洋镇周新村委会北冲村的西瓜地，放眼望去，一片绿油油的西瓜苗生机盎然，瓜农正在田间地头忙忙碌碌。走近一看，有些瓜苗已经结出了拳头般大小的果实。当地农业技术推广站的技术人员下到田里，手把手指导瓜农做好田间管理。“他在1月初种下黑美人、甜王品种的西瓜苗，现在的工作主要是铺草疏苗，等瓜苗长到十一二节就会开始结果。”瓜农胡师傅告诉记者，由于前段时间天气十分适宜瓜苗生长，经过一番精心管理，目前瓜苗长势良好，预计今年的产量要比去年好。

胡师傅种植西瓜二十多年了，今年他种植了十多亩西瓜。为了确保西瓜丰产丰收，胡师傅每天都会到田间这里看看，那里瞧瞧，开展施肥喷药、疏枝牵苗等各项工作，以便及时发现瓜苗病虫害，及时处理。胡师傅说，种植西瓜技术很重要，而且还要精心护理，一棵西瓜苗只能留三四条枝苗，如果瓜苗长到六十多公分的时候结出果实，就要把西瓜摘除，因为这时的瓜苗太嫩，果实的品质没保证。

据了解，西瓜是上洋镇每年农业生产的重头戏，素来以汁多味甜、品质上乘，享誉市内外。每逢西瓜上市季节，各地客商纷至沓来。今年该镇种植约2.6万亩的西瓜已经进入座果期，上洋镇农业技术推广站相关负责人提醒瓜农，要注意加强西瓜种植后的管理，适当喷施一些叶面肥、水肥保持充足养分供应，争取清明节前后上市。