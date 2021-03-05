连打十几小时麻将 男子突然站不起来

到了假期或周末，不少人会打打麻将消磨时间。广医三院骨科主任医师吴增晖提醒，莫长时间久坐，应适当起身动一动，避免出现腰椎或腰肌问题。刚刚过去的春节期间，他就会诊过一名因长时间打麻将致腰部剧痛、无法起身，只能坐着轮椅上医院的年轻患者。

“这是一名30多岁的年轻男子，春节期间连续十几个小时坐着打麻将，突然就出现起身起不了，腰背部剧烈疼痛，无法正常站立行走，被家人紧急用轮椅推来了医院。”吴增晖为他做了仔细的检查，确诊其为“急性腰椎小关节紊乱”。他解释说，这种病是因腰部不正确的活动或负重造成的腰椎小关节局部错位。经过几天的牵引复位和局部理疗，该男子的症状才逐渐缓解。

吴增晖提醒，莫长时间久坐，避免出现腰椎或腰肌问题。特别是喜欢打牌或打麻的人群，一时兴起便不愿“收手”，在牌桌、麻将桌旁一坐就几个甚至十几个小时，容易引起腰肌劳损。人坐着的时候大多为前屈状态更易导致腰肌过度疲劳，如果这个姿势持续时间长，易出现急性劳损。反复急性劳损可发展为慢性劳损，出现慢性的腰背部疼痛，不可不防。（翁淑贤）