新生儿听力筛查通过≠100%放心

目前，我国听力言语残疾人数达2000多万，其中大约有80万名是7岁以下的儿童，是五种残疾的人数之首。

广州市妇女儿童医疗中心耳鼻喉科副主任医师王小亚介绍，3岁以前是儿童学习语言的“黄金期”，早诊断、早干预能使听力损伤的儿童最大限度接近、达成正常同龄孩子的言语发育水平；而新生儿听力筛查可以在早期发现宝宝听力损失，从而进行早期干预。因此，关注儿童听力健康、关注新生儿听力筛查具有重要意义。

但她同时提醒，当存在某些高危因素，新生儿听力筛查即使通过也应定期随访听力；新生儿听力及耳聋基因联合筛查可以早期发现遗传性耳聋患者以及潜在的耳聋生育高危群体，更加安心。

出生72小时内要做筛查

王小亚介绍，新生儿出生72小时内需要进行第一次听力筛查，一般来说，初筛会采用耳声发射检查（OAE）。如果初筛未通过，就要在出生42天时进行OAE及自动听性脑干反应（AABR）复查，检查时要求新生儿处于安静、睡眠状态。

假如听力筛查没有通过，家长不用过度担心，有可能是宝宝在检查中没有安睡或者耳道有胎脂、羊水残留等原因引起。两次筛查都没通过的宝宝，会在3月龄时进行更全面的听力诊断检查，如果确认是听力异常，就要在6月龄内开始进行听力干预了。

有这些高危因素

筛查通过也应定期随访

王小亚提醒，如果有以下高危因素，即使新生儿听力筛查通过，也应定期随访听力，预防迟发性、渐进性听力损失。

1.高胆红素血症——高胆红素血症与核黄疸对脑干听觉核、听神经及螺旋神经节细胞均具有一定的毒性，能引起外周神经髓鞘病变，听力损害程度与胆红素浓度相关。

2.巨细胞病毒感染（CMV）——巨细胞病毒是细胞毒性病毒，可侵入迷路内淋巴液和外淋巴液，导致内耳迷路炎，引起内外毛细胞变性和坏死，导致听力损失，更严重会引起中毒及极重度感音神经性听力损失。

3.孕期服用耳毒性药物如庆大霉素、链霉素等

4.围产期缺血缺氧症状

5.家族耳聋史

6.妊娠期并发症如妊娠期高血压、糖尿病

新生儿听力及耳聋基因联合筛查更安心

那宝宝是否只做听力筛查就足够了？王小亚表示：“并非如此，新生儿听力及耳聋基因联合筛查才能安心。”她解释，尽管听力筛查通过，家长也不可掉以轻心，要警惕迟发性听力损失。

例如，患有大前庭导水管综合征的儿童听力筛查是通过的，但会随着生长发育出现进行性听力下降，尤其在感冒 、头部受到外部撞击后加剧耳聋。而携带mtDNA基因患儿对耳毒性药物过敏，稍有不慎就会“一针致聋”。研究表明约60%耳聋与遗传因素有关。新生儿听力及耳聋基因联合筛查可以早期发现遗传性耳聋患者以及潜在的耳聋生育高危群体，从而实现遗传性耳聋的早发现、早诊断、早干预及早预警。（伍仞）