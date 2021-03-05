挖耳一时爽 小心招霉菌

如今，街头的采耳店越来越多，很多人耳朵一不舒服，就喜欢去采耳放松一下。也有很多人时不时就自己掏一下耳朵，结果却掏出了鼓膜穿孔、霉菌性外耳道炎……那么，自己到底能不能掏耳朵呢？日常生活中哪些习惯会损伤听力？哪些情况需要及时就医？

3月3日是“全国爱耳日”，广州市红十字会医院在广州市大元帅府广场组织开展义诊，该院耳鼻咽喉头颈外科的专家就听力障碍问题为广大市民答疑解惑。

脚气真菌可传染耳

林女士最近两三天觉得耳朵内奇痒无比，去医院一检查，竟然是耳朵里面“发霉”了。

广州市红十字会医院副院长、耳鼻咽喉头颈外科学科带头人于锋教授介绍，霉菌性外耳道炎又叫做外耳道真菌病，它是一种外耳道的真菌感染性疾病，一般在潮湿高温的地区高发，所以在广东地区发病率较高。当外耳道进水或者积存分泌物、常滴用抗生素液等情况下比较易发病，常见有曲霉菌及念珠菌等。

“这种真菌跟引起脚气病的菌群是一样的，临床上碰到很多患有脚气病的患者同时有霉菌性外耳道炎。一问才知道，有些人可能不太讲究卫生，摸了脚不洗手，又去摸耳朵，结果就传染上了。”

于锋称，霉菌性外耳道炎的主要症状有耳痒、耳内不适、流水样分泌物，分泌物阻塞耳道时影响听力。

“油耳”建议定期就医清理

如今专门的采耳馆越来越多，很多人喜欢去采耳放松一下，“临床我们也有发现，一些患者是去采耳后发现耳朵痒、流水才来就诊的，一查也是霉菌性外耳道炎，我们推测，很可能跟采耳工具消毒不严格有关。”于锋介绍，有些采耳机构一般都是用酒精消毒，但酒精只能消毒细菌，是杀不了真菌的，给真菌消毒一定要超过100℃的高温，医院都是用高压炉来消毒的，所以采耳馆的消毒措施根本达不到要求。如果正好碰到一个耳朵“发霉”的人用过采耳工具，下一个人再用很可能会被传染。

“其实我们的耳朵都是有自洁功能的，耳垢会随着咀嚼运动自行排出，不用特意清理。”如果是一些耳耵聍分泌旺盛的“油耳”人士，可以定期每三个月去医院找专科医生清理一次，“不建议自己清理，如果不小心把耳耵聍推进去反而会堵塞耳道，引起听力下降。”

三种情况要及时就医

于锋提醒，日常生活中要注意保护听力，如果出现这三种情况一定要及时就医。

第一，突发性耳聋。如果睡一觉第二天醒来突然听不见了，一定要马上就医。突发性耳聋与睡眠不好、劳累、精神紧张、不当用药等多种因素有关，有些心脏病、高血压、糖尿病患者等可能因供血问题引起突发性耳聋，可能是脑卒中前的表现，一般在72小时内治疗效果会比较好，所以务必及时就诊。

第二，出现外伤。如果耳朵出现外伤，一定要去看医生，千万别自己买药水滴一滴。如果鼓膜破了，保持干洁，绝大多数可以自愈，滴药水反而会造成二次伤害。

第三，感冒后突然耳朵痛。有些小孩感冒后，耳朵突然剧痛，疼得哇哇哭，这很可能是感冒引起的急性中耳炎，是一种严重并发症，这时一定要立即去看耳鼻喉科，一般及时治疗不会留下后遗症，否则有可能引起听力慢慢下降。

特别提醒

“人老耳聋”并非正常现象

于锋介绍，很多人由于日常生活习惯不好导致听力下降，比如劳累、熬夜、长期精神压力大等，还有一些人喜欢长期开大音量戴耳机，对听力的损害尤其明显。以佩戴的方式来区分，耳机包括插入式和耳麦式两种。插入式耳机直接对耳朵有冲击，危害更大，一般建议连续使用不超过15分钟，耳麦式耳机建议使用不超过半个小时。另外音量不超过满格音量的三分之二，在地铁、商超等噪音较大的环境里，尽量不要听音乐。

还有很多人认为“人老耳聋”是正常现象，对此，于锋表示，老年人不一定随着年纪增长，一定会出现听力下降，如果听力下降比较明显，那肯定存在问题，所以建议60岁以上的老年人每年做一次听力体检，有问题及时干预，比如佩戴合适的助听器。“注意是‘配’助听器，不是‘买’助听器，要找专业的人配，不能自己随便买一个戴，‘配’得好有助于保持听力，‘配’不好反而可能让听力下降得更快。”（张青梅）