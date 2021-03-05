统计显示，我国儿童消费市场的规模已经突破4.5万亿元。各种培训机构、消费项目纷纷把目光投向亲子市场，许多以往只有大人参与的活动，现在都纷纷引入亲子课程，引导大人陪伴孩子一起体验、学习和成长。

在教育孩子的过程中，必定会产生“亲子消费”，然而，面对日益兴旺的“亲子消费”市场，作为家长，应该保持清醒的头脑，根据孩子的实际情况，量力而行，不能被“市场”牵着鼻子走，不要随意跟风或者轻易受到不恰当的炒作影响而陷入困境。

随着孩子年龄的增长，各种开销也与日俱增，“孩子的钱最好赚”这句话并不是空穴来风。中国儿童产业研究中心调查结果显示，我国约80%的家庭儿童支出占家庭支出的30%至50%。毫无疑问，当前，“亲子消费”市场非常红火，而且项目也多。比如，亲子滑雪、亲子马术、亲子高尔夫、亲子游泳、亲子烘焙等。

“亲子消费”不能盲目，这首先要根据自己的经济条件，有所选择；其次，要根据孩子的实际情况以及兴趣爱好有所选择；再次，要擦亮眼睛，选择正规的渠道和机构，让孩子有健康的体验以及良好的享受，不然，可能会伤害到孩子；最后，也是最重要的，不能让“亲子消费”代替“亲子教育”。最好的“亲子教育”是陪伴，陪着孩子聊天，陪着孩子学习，陪着孩子读书，陪着孩子一起成长。如果只想着花钱购买“亲子消费”，家长置身事外，最终可能是花了钱，孩子什么也没有得到。比如送孩子去培训机构，孩子根本就不喜欢，事先不征求孩子意见，结果可想而知。有的家长因为攀比而参与“亲子消费”，同样也是有害的。

当然，对于“亲子消费”市场中不健康的东西，监管部门要加强监管，及时跟进新业态，采用新监管策略，提升监管力度和监管效率，利用好“黑名单”制度及社会信用管理制度，保障亲子行业的健康有序发展，从而保证家长和孩子的权益和身心健康。