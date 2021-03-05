再借“委员通道”呼吁关注急救

“在此，再一次借‘委员通道’呼吁全民学习心肺复苏，政府出台政策和立法，促进自动体外除颤器（AED）的配置。”3月4日，全国政协十三届四次会议第一场“委员通道”采访活动在人民大会堂新闻发布厅举行，全国政协委员、中国医学科学院阜外医院主任医师、中国心胸血管麻醉学会秘书长敖虎山走上“委员通道”，呼吁把1月20日设立为国家急救日。

国家心血管病中心联合阜外医院统计数据显示，我国约有3.3亿名心血管病患者。每分钟就会有两个人出现院外心跳骤停，而心肺复苏的黄金抢救窗口期只有4分钟～6分钟，超过这个窗口期，抢救成功的可能性微乎其微。为推动心肺复苏的开展，在2018年的“委员通道”上，敖虎山曾委托媒体帮助宣传，促进AED的配备。3年来，这项工作取得了喜人的进步。广东省深圳市2018年以前只有500台AED，3年来已经配置了5000台；北京市政府工作报告提出AED公众场所全覆盖；浙江省杭州市以立法的形式要求在公共场所配置AED……

在今年的提案中，敖虎山指出了院前急救领域存在的突出问题。一是公共急救设备配置率较低。即使政府免费投放AED，也有一些单位拒绝安装，主要是怕担责。二是公众对急救的认知度不够。很多人对AED不了解，随意挪动、损毁的现象时有发生。三是公众参加急救培训不能入脑入心。有人把培训看作是一个普通讲座，没能真正掌握心肺复苏术，遇到紧急情况仍然不会采取急救措施。四是对于急救的宣传没有成为城市应急救援体系综合性行为的一部分，宣传力度和效果有限。

敖虎山希望，通过国家急救日的设立，从整体上推动完善急救体系建设，从全新的高度认识急救。（姚常房 赵星月）