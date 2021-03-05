安装可视门铃还应考虑邻居隐私权

近年来，电子猫眼、智能可视门铃、带有监控功能的智能门锁等走入了越来越多的家庭，被誉为“家庭门卫”，甚至在一些高档小区成为标配。然而，本为安全、方便，却惹“不安全”之忧，可视门铃让相邻而居的其他业主倍感不便，引发不少纠纷。

居民可否私自安装可视门铃？个人私采公共影像是否侵犯他人隐私权和个人信息权益？如何有效监管，促进智能家居行业健康发展？记者进行了调查。

可视门铃打扰了谁？

家住江苏无锡的张某与吴某是对门邻居。2019年，吴某给家中大门安装了可视门铃，该门铃具有红外夜视、自动摄录、存储、上传网络等功能，吴某打开可视门铃软件，就可以掌握家门口的所有情况。

然而，邻居张某却因为吴某家新添置的“高科技”产品而倍感焦虑。

张某认为，吴某家的可视门铃不但记录了自己出入房屋的时间，还拍摄到了屋内的情况，严重侵犯了他的个人隐私。为此，张某将吴某诉至法院。

无锡市梁溪区人民法院经审理认为，吴某安装可视门铃虽是为了保护自身人身及财产安全，但行为已构成对张某隐私权的侵犯，遂判决吴某拆除可视门铃，并删除相关影像资料。

或存监管空白

记者在网购平台搜索发现，“电子猫眼摄像头”“智能可视门铃”等产品价格多为数百元，有的还推出“0元电子猫眼被盗险”，还有售价两三千元的智能门锁内嵌监控摄像头，更为隐蔽。多款销量靠前的产品有“监控猫眼，远程看家”“高清夜视，门口漆黑也清晰”“AI人脸识别，随时告知来访者身份”“高清拍摄，云存储”等介绍，并宣称功能仍在不断升级。

尽管目前人们对智能可视门铃态度各异，近年来，可视门铃市场却持续升温，功能和科技含量不断提升，也更加“平价”，吸引不少人购买。企查查数据显示，我国目前可视门铃相关的在业存续企业超过2000家。2014年全年注册量突破100家，此后几年注册量呈增长趋势，2020年是过去几年中注册量最多的一年，共注册约320家企业。

对于不少人担心的可能影响邻居隐私问题，记者发现目前网上售卖的多款可视门铃基本具备大广角、高清摄像、红外感知等功能，有的还宣称具有防水功能，有产品甚至在广告中称最远侦测距离可达5米。

记者在网购留言区发现，除了吐槽个别产品的质量问题外，不少买家对可视门铃持欢迎态度。“这个视频和拍照都很清楚，同时还带了门铃，又方便又美观。”“老觉得有可疑的人在门口，现在一有动静就可以收到视频了。装了以后感觉更加安全了。”“人不在家，快递、外卖放门口，在猫眼监控范围内，防丢更安全。”

然而，随着可视门铃具备的功能越来越多，特别是云存储、AI人脸识别等功能，更容易导致“邻居”个人隐私被收集、甚至泄露。业内人士透露，目前这方面的监管几乎空白，取证难度较大，且相关法律法规滞后于行业发展，判定标准不明确，量刑难、定罪难……

记者调查发现，可视门铃的内存卡可以24小时不间断录制，录制时间根据存储卡容量、画面清晰度、电池容量不等，有的长达半个月左右。“云存储”则是在画面出现变动时才会录制，画面静止时不会录制。这也就意味着，从本地上传至云端存储的录制视频中，有可能包括大量人员活动的画面，甚至人脸信息。

因此，不少网友担心，录制视频的后台存储是否安全，就算邻居没有主观恶意，但如果云端录制的信息泄露，一样很危险。

私采公共影像宜谨慎

邻里间共用的公共区域内，彼此是否独立享有隐私权？住户在自家门口安装摄像头之前，有没有告知邻居的义务？业内人士告诉记者，现行法规或物业管理规定中并没有针对此事详尽的明文规定。而根据现有各地法院的典型判例，装摄像头的人家多不占理，居民们争议的焦点落在被拍摄的住户是否知情和同意上。

受访的业内人士认为，智能可视门铃可能会将邻居的日常出入信息完整记录下来，可跟踪分析，有窥探之嫌。由于主体复杂和缺乏相应监管，私人采集公共影像存在更大隐患。人脸等生物信息一旦遭到泄露会严重侵犯被采集人的个人信息和隐私，以目前的技术一般只能追踪到第一泄露人，至于这些资料被中间转移多少次，很难确定和追责。

江苏省高级人民法院民事审判第一庭综合组组长杨晓表示：“抛开侵权与否的讨论，单从技术角度来说，类似产品也存在多种风险，供应商还应当加强信息安全保护。”杨晓说，一方面需要加强行业监管，另一方面公司在将产品投入市场前应做好相关法律风险评估，同时加快引入产品责任保险机制，切实维护消费者权益。（文 宗）