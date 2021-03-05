三八节临近

捧束鲜花有点棘手

每年的三八“女神节”都是鲜花的销售旺季。你负责貌美如花，我为你送花。尽管现在过节的方式千万种，不过过节收到一把美美的鲜花，才有仪式感呀。

随着节日临近，杭州这两天的花市如何？3月3日，记者跑了趟杭州凤起花鸟城，给节日想买花的亲们灵灵市面。

今年鲜花贵出天际，因为供不应求

下午两点半，凤起花鸟城鲜花区人来人往，选花买花的人络绎不绝。记者跑了几家店铺，老板们的回答都是如出一辙：今年三八节前的鲜花价格真是创历史新高了。

周然（化名）做了20多年的鲜花批发生意，前两天，他跑了一趟昆明去进货。他说还是头一次见这样疯狂的花市。鲜花批发一天一个价，涨声一片。尤其是玫瑰、康乃馨这些畅销花，价格普遍都涨了两三倍。

“我2月底去的那几天，康乃馨一捆300多枝的批发价大概在三四百块，这几天已经涨到了八九百一捆。从来没有碰到过这么高的价格，我们拿货都棘手呀。”

这几天，周然店里平时二三十元一把的康乃馨已经涨到了七八十元，四五十元一把的玫瑰，现在也都涨到了100多元了。朋友圈里，有花商戏说：最近的花价，昨天是宝马，今天是玛莎拉蒂，不知道后天会不会变成法拉利？

为什么今年女神节的花价这么高？

周然说，今年的春节离“三八节”较近，很多种植户在“年宵&情人节”期间就已经把地里的花卖得差不多了，供“三八节”市场的货还没到上花期，供货空档期导致市场价格猛涨。“而且鲜花的需求一直居高不下，鲜花供不应求，价格自然水涨船高。”

杭州女神最爱的还是粉色花花

花价涨了，杭州女神今年最爱什么花？批发店的进出货，一直都是花市的风向标，记者跑了市场里几家比较大的批发店，发现杭州女神对于鲜花的钟情度还是挺高的，该买还是买。而且大家对花的喜好也很专一。老少皆宜，大家都爱的粉色花系今年依然最好卖。

位于凤起花鸟城的鲜花批发商——中亚花王花卉营业厅，店里进口花和国产鲜花生意各占一半。老板娘耿姐这两天也是忙得不可开交。手里都是零售花店订花的订单，忙着打电话叫车，给花店送花。“三八节，零售花店一般节前两三天开始忙起来，我们做批发的1号就开始忙了，国产鲜花需求依旧占大头。”

进口花的价格今年还算稳定，但是动辄两三百一把的玫瑰，并不是消费的主流。国产的康乃馨、玫瑰这些虽然涨了不少，但价格相较于进口花，依旧性价比高。“这两天，店里粉色系的康乃馨、粉雪山、香槟玫瑰，出货量都不少。”

周然的店这两天出货量排名前三的分别是：玫瑰、向日葵、康乃馨。和中亚一样，即便玫瑰、康乃馨花色这么多，嗲嗲的粉色依然卖得最俏。

不想买高价花，可选的平价花也很多

那么，节日想买把鲜花应应景，不想买水涨船高的贵价花，还有没有其他选择？

木植归坞工作室范老板支招，大家可以避开那些价格涨得比较高的热门花，选择价格相对比较稳定的当季花。“像香雪兰和洋牡丹，现在都是种植旺季，产量大，价格涨得并不多。”比如香雪兰，平时一把15～18元，现在一把差不多20～25元。洋牡丹平时一把10支10多块，现在的价格20多块，和今年涨得最凶的康乃馨比，已经算得上是性价比高的平价替代品了。

花匠工作室的刘老板推荐郁金香、紫罗兰和绣球。“像郁金香现在的价格大概在四五十元一把，而且又是应季花，也是一种不错的选择。”

等到3月中下旬，这波疯涨的行情过去，大家买花就会实惠不少。（记者 孙晶晶/文 通讯员 施碧瑶）