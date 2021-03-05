今日惊蛰北京小雨亮相 大雾笼罩致多条高速封闭

今天(3月5日)进入惊蛰节气，预计北京将会有小雨飘落，体感阴冷；另外，北京市气象台于今早发布大雾黄色预警信号，受雾大影响，北京多条高速采取封闭措施，提醒市民出行需及时关注路况信息，安全驾驶。

昨天午后，北京转为多云天气，虽然没有阳光加持，但南郊观象台最高气温也升至11.1℃，较前一日的6.8℃明显回升。

今天是惊蛰节气第一天，白天受弱冷空气影响，北京又将有小雨上线。根据北京市气象台发布的最新预报，今天白天，北京阴(早晨至上午有雾)，大部分地区零星小雨或小雨，北风2级转东风3、4级，最高气温8℃；夜间阴转多云，东转南风2级左右，最低气温零下2℃。

另外，今天早晨至上午，北京能见度较差，北京市气象台于今晨发布大雾黄色预警信号。受雾大影响，目前，首环高速北京段全线双向封闭；东六环六元桥至太和双向封闭；大广高速庞各庄至市界双向封闭；京沪高速大羊坊至市界双向封闭；京台高速佃子至市界出京封闭；京津高速台湖至市界双向封闭；京哈高速白鹿至市界双向封闭。提醒司机朋友出行前务必提前查询路况信息，安全驾驶。

预计明天，随着新一股冷空气的到来，北京阴雨消散的同时，气温也将随之下降；好在，期盼已久的阳光将逐渐显现，大气扩散条件也会逐渐转好，提醒市民根据气温变化及时调整着装，做好健康防护工作。