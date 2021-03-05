云南省小包装蔬菜上线“孔雀码”平台

近日，云南省绿色食品发展中心首次将小包装蔬菜上线“孔雀码”平台，从而实现了蔬菜种植、采收、加工和销售各环节数据上链。此次上线的商品包括大娃娃菜、京包菜、上海青等共计9种小包装蔬菜。消费者用支付宝扫描包装上的二维码，就可以看到蔬菜的产地、加工、包装等详细信息。

云南蔬菜小包装管理平台是为特色蔬菜企业提供的管理服务系统。平台记录了蔬菜的库存、种植、加工、运输、营销等全部流程，从而实现小包装蔬菜产业的标准化需求。应用“孔雀码”后，蔬菜小包装管理平台引入了区块链加密算法、点对点网络、共识算法等技术。这些技术可以将蔬菜的生产、交易的全流程打上时间戳，从而解决传统特色农产品溯源环节数据记录易篡改、产品验真时效低等问题。

据了解，“孔雀码”是云南省政府与阿里巴巴共同打造、云南省发改委（数字经济局）指导建设的国内首个省级区块链溯源商品码。利用区块链技术不可篡改、可追溯等特点，可以有效打通供货商、销售商、物流、政府、检测机构间的防伪、溯源渠道、全程追溯信息。（记者 高文）