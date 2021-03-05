加大对连锁餐饮和实体零售业扶持力度

去年以来，餐饮和实体零售业受疫情影响很大。今年两会，如何帮助餐饮和实体零售业更好发展备受关注。有代表委员表示，连锁餐饮和实体零售业在保就业稳增长中发挥着重要作用，建议加大对连锁餐饮和实体零售业扶持力度。

在由中国连锁经营协会举办的连锁业两会代表委员媒体沟通会上，全国政协委员、合兴集团控股有限公司行政总裁洪明基表示，疫情使餐饮业受到影响，建议政府有关部门对餐饮行业的帮扶政策不受企业经营规模限制，对受疫情影响严重的餐饮行业继续延长阶段性帮扶政策的执行期。

自2020年初以来，餐饮业受新冠肺炎疫情影响很大。根据国家统计局发布的数据，2020年，全国餐饮收入39527亿元，同比下降16.6%。为促进餐饮业发展，各地出台了一系列扶持政策。

但洪明基委员表示，目前大部分政策仅限于对中小微企业的支持，而连锁餐饮企业虽由众多中小微门店组成但不属于中小微企业，很难享受国家对于中小微企业的扶持政策，这不利于推动餐饮业高质量发展。

“这次疫情对整个餐饮行业影响都是很大的，而连锁及骨干餐饮企业在这次疫情中同样遭受重创，并在解决就业等方面承担着更多的社会责任。因此，建议对餐饮行业大中小企业实施无差别支持；针对实体餐饮企业发放补贴性消费券；降低相关成本，提供更便捷的培训补贴对接政策；完善商业电价改革，出台奖励政策促进限塑工作。”洪明基委员说。

全国人大代表、步步高集团董事长王填表示，大型实体零售企业和餐饮企业等都处于产业结构升级转型的重要阶段，希望能更多地出台支持大型连锁企业的发展政策，包括社保费率能进一步下调，均衡大小型企业增值税税负，加强大型企业融资能力建设等。同时，希望针对中小企业的相关扶持政策也可以基于单一门店的适用标准覆盖到连锁经营企业。此外，建议继续延续执行稳岗补贴，把“适岗补贴”和“岗位技能补贴政策”作为长期“稳就业、促就业”的政策。（记者杨召奎 甘皙）