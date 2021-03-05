公交车变“救护车”急送晕倒乘客就医

3月2日下午，H11路公交车内上演了既惊险又温情的一幕：一名女乘客突发疾病晕倒，情况危急。驾驶员王立清当即询问车内乘客，是否可以优先送女乘客就医，乘客们一致表示同意。公交车秒变“救护车”，仅用7分钟就将该乘客送到了附近医院接受救治，终于使女乘客转危为安。

3月2日下午3时20分左右，王立清驾驶着H11路公交车，行驶在于家园开往汤河口的路上。当车行驶到雁栖镇南口附近时，车厢里传来一声紧急呼救：“司机师傅，有人晕倒了！”王立清听到后，立即靠边停车，开启应急车灯，起身查看乘客的情况。他发现一名30多岁的年轻女性晕倒在了座位上。“来搭把手，咱们把她身体放平了。”王立清招呼一名乘客帮忙，让晕倒的女乘客平躺在地板上。此时，女乘客已经失去了意识，呼吸也有些困难，情况十分紧急。考虑到等救护车来，还需要一段时间，而公交车所在的位置距离医院不远，直接将女乘客送到医院是最快、最及时的办法，王立清赶忙向车内乘客解释：“这名乘客病情危急，我需要开车赶紧送她奔医院。”车上的10多名乘客都一致支持，纷纷表示病人的安危是第一位的。于是，王立清火速驱车赶往医院，仅用了7分钟就抵达了雁栖医院。

到达医院后，王立清先是跑进医院找医生、护士，然后又跑到车上搀扶起女乘客，送进医院。随后，他拨打了110报警电话，并向车队报备了情况。将该乘客放心地交给医生和民警后，王立清才返回车上，向车内等候的乘客鞠躬致谢，然后又投入到了正常的车辆运营中。

当天下午5时许，王立清接到了民警的电话，得知女乘客的身体已经恢复，由她的家属陪同离开了。她和家人都对在关键时刻给予帮助的驾驶员和乘客们表示感谢。

“最让我感动的是，车上的乘客都非常支持和理解，虽然耽误了他们回家的时间，但大家都没有一句抱怨，谢谢大家的理解。”王立清真诚地说。（记者 褚英硕）