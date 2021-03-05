全国首个区域养老服务团体标准 北京亚运村街道老人最先用上

为老人提供公益性或低收费服务、为老服务机构资源共享、每年考核失职退出……近日，朝阳区亚运村街道正式启用《亚运村街道区域为老服务联盟管理规范》，作为全国首个区域养老服务团体标准，该标准将进一步提升亚运村街道社会专业服务机构的为老服务质量。

在本市不少街道都有为老服务联合体，经过近几年的发展，部分为老服务联合体存在不规范、效率低、服务标准不统一等问题，尤其在为老服务的“最后一公里”方面，为老年人提供的精准服务和精细化管理还有着较大的提升空间。

为解决养老“最后一公里”，提升辖区养老服务质量，养老行业专家团队通过调研北京区域范围内区域养老服务联合体试点单位，以户籍人口老龄化指数24%的亚运村街道为突破口，结合该街道区域为老服务联盟工作的特点，在广泛征求有关专家意见的基础上编制完成《亚运村街道区域为老服务联盟管理规范》，近期由北京市朝阳区养老服务行业协会、北京市朝阳区亚运村街道正式联合发布。

该标准确定了亚运村街道区域为老服务联盟成员的义务与权利、准入与退出机制、考核机制等指标。标准提出，联盟要在一定的范围内，为辖区内老年人提供公益性或低收费的优质服务；根据各自优势，确立可开放的场地资源、可提供的人力资源以及志愿者资源，对联盟成员实行优惠或免费使用等。另外，标准还明确了联盟成员准入和退出机制，一旦联盟成员存在营业执照被吊销、严重失职、营私舞弊等问题，将启动退出程序。（记者叶晓彦）