揭秘“重女轻男”的慢性骨痛

55岁王女士刚退休不久加入了老年登山队，本想着通过爬山强身健体，但慢慢出现了周身的疼痛。王女士觉得周身疼痛可能是登山运动量太大导致的运动损伤，于是在社区医院的理疗科接受了按摩和针灸治疗，但疗效总是不尽如人意。后来在社区医生的提醒下，王女士在某三甲医院进行了双光能X线的检查，最终诊断为“原发性骨质疏松症”，在系统的治疗后，王女士的骨痛逐渐缓解了。生活中一些女性朋友们经常受到慢性骨痛的困扰，而最常见慢性骨痛原因就是被称为“静寂杀手”的骨质疏松症了。

骨质疏松症是怎么回事？

骨质疏松症就是一种因骨量低下、骨微结构损坏而导致的骨脆性增加的全身性疾病，骨质疏松性骨折即脆性骨折危害巨大，是老年患者致残和致死的主要原因之一。绝经后的女性朋友更容易受到骨质疏松症的困扰。骨质疏松症患者常会出现疼痛、身长缩短、驼背、脆性骨折和呼吸功能下降等症状。骨痛是骨质疏松症最常见的症状，表现为腰背痛或全身骨痛，疼痛通常在翻身、坐起及长时间行走后出现，夜间或负重活动时疼痛会加重，并可能伴有肌肉痉挛，甚至出现活动障碍。出现上述表现的女性朋友建议您及时到医院就诊，再通过相关的检查来明确诊断，给予及时的治疗。

骨质疏松症为什么偏爱女性？

首先，从生理学的角度讲在生命周期的任何时段，女性的骨量都低于男性。骨量是反映骨骼强度的重要指标，所以本就“柔筋脆骨”的女性朋友更容易被骨质疏松症所累，出现相关的症状。

其次，绝经后雌激素对破骨细胞的抑制作用减弱，破骨细胞的数量增加、凋亡减少、寿命延长，导致其骨吸收功能增强，骨量开始快速丢失，呈现断崖式下降。而男性却没有绝经期的困扰，骨量下降相对比较平缓。

再次，女性还要经历妊娠、分娩、哺乳等这些特殊的历史时期，妊娠及哺乳期是非绝经期女性体内激素变化最大的两个时期，会不同程度影响骨代谢，当机体对钙的需求量大增，而平日从饮食中摄入钙不能满足机体的需求时，可能使妊娠哺乳相关性骨质疏松症风险升高。骨丢失与哺乳持续和闭经持续时间有关；骨丢失在断奶后会有所改善，但哺乳相关骨丢失的恢复可能需要持续18 个月或更长时间。所以对于生育次数多、生育间隔越短的妈妈们，更容易受到骨质疏松症的威胁。

除此之外，一些女性朋友为了保持骨感的身材会节食，大量的饮用咖啡；为了追求瓷感肌，一年四季全身上下涂抹厚重的防晒霜。殊不知低体重，长期蛋白质、钙等营养元素摄入不足，咖啡因摄入过量、长期缺乏光照都会使骨质疏松风险增加。建议大家切莫为了追求视觉上的美而伤害本已脆弱的骨质。预防骨质疏松也要从娃娃抓起，贯穿女性一生，在年轻时达到比较高的骨峰值会受益终身。下面为大家简单介绍几个预防骨质疏松的小贴士。

预防骨质疏松症的小贴士

1. 加强营养，均衡膳食：日常膳食中摄入充足的蛋白质和钙，有利于骨骼的强健。成人每日元素钙推荐摄入量为800mg，50岁及以上人群每日钙推荐摄入量为1000-1200mg。多摄入富含维生素D和钙质的食物，必要时额外补充钙剂。每日蛋白质摄入量为0.8-1.0g/kg，同时还需注意低盐饮食，因为盐摄入过多会加速骨骼钙质的流失。

2.保持充足的光照：晒太阳可以促进体内维生素D合成，有利于钙吸收。建议上午11点到下午3点间，尽可能多地暴露皮肤于阳光下晒15-30分钟，每周两次。享受阳光时建议大家尽量不应用防晒用品，但需注意避免强烈阳光照射，防止灼伤皮肤。

3.规律运动。运动对于维持正常肌力和骨骼健康至关重要，还能改善机体敏捷性和平衡性，减少跌倒风险。当然并非所有的运动都能增加骨量，通常承重训练和抗阻力训练等有助于增加骨量。建议大家根据自身情况选择快走、慢跑、舞蹈，跳绳等训练，每周要坚持2-3次，循序渐进，持之以恒。

4.戒除不良生活习惯。戒烟，戒酒，避免过量饮用咖啡，避免长期素食及药物滥用等。