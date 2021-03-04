北京投放烟草烟雾报警器

日前，北京市控制吸烟协会发布第二十二次控烟信息通报。通报称，今年1月1日～2月28日，“无烟北京”微信平台共收到群众对在公共场所违反《北京市控制吸烟条例》行为投诉举报线索1567件，被投诉举报最多的场所仍是写字楼及办公场所、餐厅。从3月起，北京控烟协会向被投诉的写字楼、餐饮店、商业设施等单位免费配送“烟草烟雾报警器”。

北京市控烟协会会长张建枢介绍，“烟草烟雾报警器”采用5G网络技术，具有烟草烟雾主动采样、精准定位、实时监控、语音播报等功能，可为公共场所控烟提供技术支撑。

“室内吸烟受限后，边走路边吸烟的现象越来越多。”张建枢说，从“无烟北京”微信平台接到的信息来看，不少人反映“公交站点候车亭、居民楼等公共区域吸烟的人越来越多，特别是边走路边吸烟”。在许多国家，国内如深圳等城市，不仅在室内公共场所禁止吸烟，户外步行街也不允许吸烟，且街道上会有警示标语。“在推进室内公共场所全面禁烟的同时，应当推出重点街区的控烟规定要求。”（记者杨金伟）