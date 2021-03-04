上海居民健康素养13年连升 掌握更多健康行为和技能

近日从上海市卫生健康委、健康促进委员会办公室获悉，上海市居民健康素养水平2020年达35.57%，是2008年第一次开展监测时居民健康素养水平的5.1倍，创历史新高并实现了13年连升。

上海市2020年共调查30076名15岁～69岁城乡常住居民，覆盖全市16个区。监测结果显示，上海居民总体健康素养水平达到35.57%，比上一年增加了3.26个百分点。此次素养监测呈现几个特点，首先，市民健康素养得到全面提升，健康素养的6个维度均比上年有提升，其中传染病防治、健康信息、基本医疗指标增长居前三位。

市民传染病防护意识与能力进步明显，新冠疫情防控期间，在专业机构指导下，上海市民健康防护意识高涨。监测结果显示，48.22%的市民掌握了处理咳嗽、打喷嚏的正确方法，较上年增加11.92%；在咳嗽、打喷嚏时错误选择用手直接捂住口鼻的市民，较上年减少9.77%。79.18%的市民知晓出现发热症状及时就医等正确处理方法，较上年增加2.57%；错误选择观察观察再说的市民，较上年减少3.43%。

此外，市民对健康的理解更加科学，生活方式更加健康。85.48%的市民知道健康不仅是没有疾病，而是身体、心理和社会适应的完好状态，较上年增加1.43%。76.19%的市民知晓促进心理健康的方法，较上年增加6.59%。84.55%的市民知道运动可以减轻心理压力，较上年增加6.55%；84.43%的市民知道运动可以改善睡眠，较上年增加2.93%。

监测结果还显示，市民掌握更多的健康行为和技能。75.69%的市民知道流感季节要勤开窗通风，较上年增加1.25%。68.77%的市民掌握玻璃体温计读数的正确方法，较上年增加1.51%。51.62%的市民知道全国统一的卫生热线电话号码是“12320”，较上年增加5.78%。（宋琼芳）