养颜美食，你吃对了吗？

健康的体魄、美好的容颜与苗条的身材是女士们的心之所往。在这三件事上，比起迈开脚来做运动，吃对食物也非常重要，达到内调外养的效果。在女神节来临之际，美颜食物吃起来。

健康管理：理顺肝气之物

现代女性一边要兼顾家庭与孩子的成长，一边要为事业而拼搏，困扰之事时而有之。思虑、忧虑易使自身肝气郁结，气机不畅而致病。张仲景曾在《妇人杂病篇》中指出，“结气”是妇科杂病致病原因之一，各种结节由此而生。春天是疏肝的好季节，用好疏肝食材，肝郁气滞事半功倍。

芳香的花类对于疏肝解郁有极好的功效。玫瑰花、茉莉花，杭菊花、南豆花、鸡蛋花、厚朴花和素馨花等。其中，玫瑰花是理气好物，有“解郁圣药”美誉，对于严重的肝气郁结都有很好的改善作用。其气香，性微温，味甘微苦，入肝脾经。茉莉花的解郁力也极强，二者都是市面上容易买到的食材，最简单且功效最佳的吃法自然是泡水代茶饮。

玫瑰食物的延展性强，还能做成玫瑰露、玫瑰汤羹、玫瑰花饼、玫瑰擂茶等。粤菜师傅聂金杰用水鸭的腿肉与鸭翼、牛肉来炖汤，取其鲜美。肉料飞水后，加冷水慢慢逼出油脂与血水，再过冻水后捞起。所有的材料再用来炖汤，炖上4个小时，他用这个方法来做“清汤”。待汤炖好后，趁热，一鼓作气撞入玫瑰花、竹笙、枸杞和菜胆中，清香幽幽地散开来。

颜值管理：养颜补血之物

于女性而言，养颜抗衰是终生必修之课。一方面是养足气血，一方面是呵护卵巢和子宫。自然界中有不少天然食物对于女性颇为友好，红枣对于补充气血有极好作用，仅仅泡水喝亦可；西兰花含有抗氧化剂，可减缓女人体内的自由基从而延缓衰老，西兰花还含有胡萝卜素等多种维生素，胡萝卜素成分是女士们增强肌肤弹性的法宝之一，常吃它可加强肌肤柔韧度，让肌肤越来越年轻，堪称女性的“天然补品”。厨师教路，吃西兰花时要费一点功夫处理，将清洗好的西兰花切成小朵后，放入盐水中泡15分钟，赶走藏在花间不易被觉察的小菜虫和灰尘，此后反复清洗数遍再滚水焯过后烹饪。清蒸或清炒都是它普遍的吃法，它还能做汤羹，将西兰花蒸熟以后，与杏仁和奶油一起打成汤，那是另一番滋味。

白木耳、黑豆和黄豆是呵护女士的好物。前者含有丰富氨基酸以及多种矿物质比如钙元素、铁质和磷等，适当吃点白木耳对于保护卵巢有帮助。黑豆是补充雌激素极好的方式，其含有的植物雌激素很高，大豆中含有蛋白质，大豆异黄酮、类雌激素、大豆磷脂、大豆膳食纤维、维生素E等多种物质，对于调节内分泌有所帮助，将黑豆或者大豆煮熟磨成豆浆当作早餐饮品喝，或是与猪骨等熬成汤皆可。

体重管理：瘦身排毒之物

瘦身排毒要管住嘴，吃得对最重要。海带被奉为排毒瘦身优选，它的好处在于自身所含有的胶质和岩藻多糖可增进肠道蠕动。广州医科大学第二附属医院营养师曾婷说，海带可以减少脂肪的吸收，它的热量较低，干海带热量大约90千卡，湿海带大概仅有10多千卡。海带既可做汤，亦可做凉菜。海带汤中或可加蚬肉，增加鲜甜味，或可加牛肉，增加醇厚的肉香味。西芹纤维含量相当高，能够促进大小肠的蠕动，帮助废弃物排出体外，增进新陈代谢。另外，西芹自身是热量很低的食物，对身体几乎毫无负担。白焯或者榨成西芹汁食用都可。（曾繁莹）