4天致8次高铁晚点 放风筝须远离铁路电力网

最近，随着天气逐渐回暖，群众户外活动增多。铁路部门提醒，切勿在铁路电力线路导线附近放风筝、气球等，否则极易引发列车晚点甚至安全事故。

记者从国铁郑州局集团公司了解到，仅2月18日至21日，该集团公司管内由于风筝等异物搭挂高铁接触网事故就多达15起，其中导致高铁列车晚点达8起。

“风筝一旦搭挂接触网，就有可能导致接触网跳闸，一旦跳闸，就会影响高铁正点运行。”国铁郑州局集团公司郑州高铁基础设施段副段长侯光辉介绍，在郑州，一些市民选择在蝶湖公园周边放风筝、野餐小聚，但该公园与京广、郑阜高铁和郑机城际铁路相邻，风筝、轻飘垃圾、聚餐塑料布等物品极易被风刮搭挂在高铁供电接触网，给列车运行安全带来很大隐患。

为确保旅客列车安全畅通，铁路部门日常通过机车添乘、无人机巡航和北斗高分智能遥感系统等手段检查监测铁路周边环境，同时组织人员深入铁路沿线学校、工厂、社区、乡村等地进行路外安全宣传，并在距离高铁线路较近的位置，运用宣传车不间断宣传提醒市民在高铁沿线禁放风筝。

铁路部门提示，根据《铁路安全管理条例》和《河南省铁路安全管理规定》，禁止在铁路电力线路导线两侧各500米范围内升放风筝、气球等物体。如违反相关规定，由公安机关责令改正，对单位处1万元以上5万元以下的罚款，对个人处500元以上2000元以下的罚款。