春意渐浓，但别让谣言蠢蠢欲动

临近惊蛰，天气回暖，春雷乍动，蛰伏了一个冬天的昆虫开始苏醒。自此，树始绿、花始开、草长莺飞，春意渐浓，世界开始热闹起来。

跟着热闹起来的，还有近来散布在朋友圈的各种传言：“牛年无春，不宜嫁娶”“熬夜导致肝癌”“WiFi辐射影响胎儿”“燃放烟花爆竹能给空气消毒”……

今天，我们就对上月谣言逐一进行盘点，帮您拨开迷雾、找寻真相。

农历牛年无春，不宜嫁娶？

真相：“无春年”与婚丧嫁娶无关

2月3日，是2021年的立春节气，2022年的立春则在2022年2月4日，而即将到来的农历辛丑年（俗称牛年）从2021年2月12日开始到2022年1月31日结束，刚好避开了这两个立春日，从而出现我国传统历法中的“无春”现象，这样的年份也被称为“无春年”。

“无春年”在我国民间被称为寡年、哑年、黑年，就此网上有传言称“牛年无春，不宜嫁娶”“寡年无春，不宜结婚”。

农历“无春年”是如何形成的呢？

中国天文学会会员、天津市天文科普专家林愿解释，这是农历年长度短于回归年的缘故。

林愿强调，“无春”只是没有立春日，并不是说没有立春节气。就2021年来说，2月3日至2月17日的这个时间段都属于立春节气范畴，而农历辛丑年从2月12日开始，恰在立春节气内。

天文科普专家明确表示，“无春年”是正常的历法演变，与婚丧嫁娶、吉凶福祸毫无关系，公众不要相信这些迷信的说法。

熬夜会致肝癌？

真相：熬夜非致病风险因素

2月3日，知名音乐人赵英俊去世后，他的友人透露“其死因是常年熬夜引发的肝癌，并劝大家按时睡觉，别再熬夜了。”一时间，“熬夜会引发肝癌”的观点在网上被传得热火朝天，“熬夜伤肝”“人体脏器晚上排毒，熬夜毒素排不出去”等说法也被网友反复提及。

复旦大学附属中山医院副院长、肝外科主任周俭表示，目前学界尚未完全搞清导致肝癌的病因。不过生活中的一些因素确会增加肝癌的发病风险，这些因素被称为风险因素。

他介绍道，引发肝癌的风险因素包括：肝炎病毒感染、酗酒、肝硬化、基因突变、遗传性代谢病、吸烟、肥胖、2型糖尿病等，这些都是容易导致肝癌的风险因素。需要注意的是，具有一个或多个风险因素，并不意味着一定会得癌症。

虽然熬夜并不是直接导致肝癌的原因，但熬夜会使人体抵抗力下降，是众多基础疾病的诱因之一。

“将某种生活方式简单地与某种疾病进行关联并做出判断，这是非常不科学的。不过，现代人应尽量避免熬夜、吸烟、酗酒等高致病风险的行为，养成良好的生活习惯。”周俭说。

此外，周俭还提醒道，在日常生活中，接种乙肝疫苗、定期体检、治疗基础疾病、戒烟戒酒、保持健康体重、远离致癌毒物，这些都是预防肝癌的有效方式。

WiFi辐射影响胎儿发育？

真相：对人体的影响可忽略不计

上月，据媒体报道，山东青岛一女子被邻居要求，当其不在家时或晚上睡觉时关掉WiFi（无线路由器）。理由是邻居家中有孕妇，而WiFi辐射会伤害孕妇及胎儿。

那么，事实真是如此吗？

辐射就是辐射源发送的能量，我们每个人都是辐射源，也都接受着来自宇宙的辐射。日常人们所说的辐射，通常是指人造辐射，人造辐射又分为电离辐射和非电离辐射。电离辐射一般出现在医疗环境中，如拍摄X光片时就会产生电离辐射。而手机、WiFi、微波炉等电器所产生的辐射，都属于非电离辐射，能量均比电离辐射低。

“实际上，WiFi辐射很小，很难对人体健康造成危害。”重庆大学通信工程学院教授、博士生导师贾云健说，实验证明，WiFi的功率并不大，其产生的辐射比手机还要小得多，只要是符合国家标准并且是正规厂家生产的WiFi，就不会对人体的健康造成影响，“WiFi辐射危害人体健康”的担忧，纯属杞人忧天。

贾云健还表示，WiFi信号的穿透力较弱，而且随着距离的增加，信号会减弱，辐射也会进一步降低，所以一墙之隔、居住在楼上或楼下的邻居更无需担心，WiFi信号穿墙后，辐射几乎可以忽略不计。

目前没有任何科学证据可以证明，WiFi影响生育，要生一个健康的宝宝还需戒烟戒酒、多锻炼身体。

燃放烟花能给空气消毒？

真相：其产生的二氧化硫致癌

今年春节前夕，“烟花消毒说”又开始在网上流传。网传某专家表示：“中国人放鞭炮是最科学的，因为鞭炮里面有硫黄，喷射出来就可以给空气消毒。”

“用燃放烟花爆竹消毒空气”一说，早在多年前就已被辟谣。然而，偶有反复的新冠肺炎疫情，让这则陈年老谣又收获了不少新“粉丝”。

相关专家表示，燃放烟花爆竹产生的二氧化硫，不仅对动植物、大气有影响，还对人体有害。人体接触二氧化硫可使皮肤、眼部的黏膜受到刺激，严重的会引发炎症；人体吸入二氧化硫会严重削弱或破坏呼吸系统的免疫功能和防御能力，诱发、加重各种呼吸系统的疾病，如哮喘、慢性支气管炎、急性呼吸道损伤。

此外，二氧化硫还是大气主要污染物，属于世界卫生组织国际癌症研究机构公布的3类致癌物之一。就算病毒无法在含有二氧化硫的酸性环境中生存，也完全没有必要使用二氧化硫来将其消灭。

在防疫背景下，欲给室内空气消毒，若室内有人，可首选自然通风，其次可采用集中空调通风系统、专业的空气消毒器等设备对空气进行消毒；若室内无人，则可以采用紫外线灯照射消毒、化学消毒（过氧乙酸、过氧化氢、二氧化氯）等方式。（张蕴）