到2050年全球将有近25亿人听力受损

据新华社日内瓦3月2日电 （记者刘曲）世界卫生组织2日发布首份《世界听力报告》称，预计到2050年，全球将有近25亿人有某种程度的听力问题。若不采取行动，其中至少有7亿人将需要寻求耳科和听力保健及其他康复服务。

该报告于3月3日“国际爱耳日”前夕发布。报告强调，需要迅速加大力度，通过加大投资和扩大获得耳科和听力保健服务的机会来预防和解决听力损失问题。

报告显示，近60%的儿童听力损失案例可通过接种风疹和脑膜炎疫苗、改善孕产妇和新生儿护理、筛查和早期管理中耳炎等措施得以预防。而成人也可通过控制噪音、保障听力安全和监测耳毒性药物以及注重耳部卫生等措施来保持良好听力，降低听力损失可能性。

然而，缺乏准确的信息和对耳病和听力损失的污名化态度往往影响人们获得有关保健服务。甚至一些卫生保健机构人员也缺乏有关预防、早期识别和管理听力损失和耳病的知识，从而影响了他们提供所需服务的能力。

报告发现，在大多数国家，耳部和听力保健仍未被纳入国家卫生系统，耳病患者和听力损失者不易获得保健服务。此外，在获得耳科和听力保健机会方面也存在判断和记录不足问题，且卫生信息系统缺乏相关指标。

其中，缺乏耳科和听力保健方面的人力资源是卫生系统面临的最明显缺口。例如，在低收入国家中，大约78%的人口面临的情况是每百万人拥有不到1名耳鼻喉科专科医生，大约93%的人口每百万人拥有的听力专家也不到1名。报告建议，可将耳科和听力保健纳入初级保健服务，通过实行任务分担和培训等策略，缩小这一差距。

世卫组织总干事谭德塞表示：“听力损失若不治疗，会对人们的沟通、学习和谋生能力产生严重影响。它还会影响人们的心理健康和维持人际关系的能力。”他鼓励各国将报告建议的措施纳入本国卫生系统，以扩大全民健康覆盖范围。