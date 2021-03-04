吉林试点电子健康档案向个人开放

3月3日从吉林省2021年全省民生实事有关情况新闻发布会上获悉，今年该省将重点实施50项民生实事，其中包括开展电子健康档案向个人开放试点工作。

据介绍，该省今年拟在9个县（市、区）开展电子健康档案向个人开放试点工作，重点面向65岁以上老年人及高血压、糖尿病、肺结核等慢病患者实现档案开放。通过在基层医疗卫生机构设置自助查询机、建立微信公众号等方式向居民推送，积极推进健康档案向个人开放。

吉林省卫生健康委副主任高占东表示，电子健康档案开放后，居民可随时了解和掌握本人的健康状况及动态变化情况，加强健康管理。医务人员可对居民的健康状况作出综合评估，采取相应的治疗措施。

据介绍，该省今年的卫生健康民生实事还有强化地级以上城市新冠肺炎疫情全员核酸检测能力建设、建设母婴室、免费开展牙齿窝沟封闭服务、为1万名城镇低保和特困供养家庭适龄妇女提供“两癌”筛查服务、实现异地就医门诊费用跨省直接结算等内容。（记者杨萍 刘也良）