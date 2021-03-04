北京今年继续推进公共场所配置AED

3月2日，2021年北京市卫生健康工作会议召开。记者从会上了解到，今年北京市将继续做好社会面防控，分阶段做好全市范围内的新冠疫苗接种工作。值得关注的是，今年将新建、改扩建201个急救站点，推进公共场所AED等急救设施设备配置。

会议指出，在2021年工作中，要毫不放松做好疫情防控工作。加强对哨点监测信息的收集和分析，提高精准研判和应对能力；加强流调、核酸检测队伍的培训和设备储备，提升信息化水平；加强院感防控和生物安全督查；及时发布疫情信息，做好社会面防控；分阶段做好全市范围内的新冠疫苗接种工作。

在群众就医获得感方面，本市将持续推进医药卫生体制改革。实施健康联合体试点，打通医改、公共卫生体系和健康北京建设路径。深入推进公立医院综合改革，配合相关部门完成医疗服务价格项目与国家规范项目对接调整工作；完善基层卫生预约转诊服务平台，加大号源下沉力度，推动16家社区卫生服务中心标准化建设。持续推进医务社工建设；推进互联网医院建设，探索建立覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。加快发展“互联网+家庭医生”签约服务，提升签约服务质量与规模。推进中医药传承创新发展。建设中医药疫病防治基地，建设100家社区中医药健康体验馆。

公共卫生预防屏障将更加牢固。新的一年，本市将实施新时代爱国卫生运动三年行动计划，全面落实20项健康北京行动。顺义等七个区和天安门、西站地区要参加国家卫生区复审，大兴区、丰台区全面开展国家卫生区创建，推动国家卫生乡镇创建，市级卫生街道创建比例达到50%。新建、改扩建201个急救站点，推进公共场所AED等急救设施设备配置。加强精神卫生和心理健康服务。加强血液管理，完善中心血库建设，推进团体无偿献血。

为推进卫生健康治理能力现代化，本市今年计划推进传染病防治、献血立法工作，推动院前医疗急救服务条例修订，健全地方卫生标准体系；开展临床与公卫医防交叉培训，培养与高质量发展相适应的人才队伍。新建10家示范性研究型病房，开展创新型研究型医院建设试点。（记者 蒋若静）