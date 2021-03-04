医保药品目录优化，找到“最大公约数”是关键

医保药品目录动态调整制度正日趋成熟，在我国医疗保障体系中承担着不可或缺的重要功能，它与进口抗癌药零关税、试点“带量采购”等措施一起，共同助力国内药品降价，为促进药品优胜劣汰、医药企业加快转型升级、医保基金的高效使用，发挥了重要作用。

《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》3月1日起正式启用， 119种药品被新增进入目录，29种药品被调出，颇受关注的协议期内的221种国家谈判药品也正式实施新的医保支付标准。3月1日，澎湃新闻记者在北京多家医院采访看到，有患者拿到处方发现，医保报销后的药费比原来降幅明显，预计一年可节省十几万元药费。

医保药品目录的动态调整，目的是让更多救命救急的好药纳入医保范围，以缓解患者用药难、用药贵等压力，为公众提供更普惠、更高质量的医疗保障。相关统计显示，2018年、2019年、2020年，我国分别通过医保谈判纳入医保目录的有17种、70种和96种药品，价格降幅都超过50%。

医保药品目录的调整有着重要的导向功能，它会引发医疗服务、医保报销等领域的一系列变化，在控制医保基金支出的前提下，能最大程度提高药品保障水平、降低患者负担。对医保药品目录的调整，公众拍手称赞的同时，也不乏一些困惑，比如，有网友表示：其中一些药品可谓“相见恨晚”，为何不早些调入目录？有人抱怨：能不能把治牙费用也纳入医保？有人担忧：目录越来越庞大，医保基金够用吗？

医保目录的调整，是一个十分复杂的过程，需要经过专家反复论证、严格按程序来确定。在医保药品目录调整之前，相关部门需要对药物临床需求、医保承受能力进行调研论证，需要与药企进行艰难的药品价格谈判，需要在考量诸多因素之后、视轻重缓急对拟调整药品进行取舍。拿此番调整来说，就包括将一些药品纳入医保目录，还有14种目录内抗癌药降价续约，以及在对目录内药品进行降价谈判成功的基础上，调低这部分药品的医保定价等。

同时，目录的调整还涉及一些药品被调出目录，比如，此次就有29种药品被调出，主要为临床价值不高且可替代、或者被药监部门撤销文号成为“僵尸药”的药品。

至于药品目录的进出原则，一般应用较广泛、适应症较多的药品更具有入选优势，而某些罕见病用药费用达到每人每年数百万元，超过基本医保支付能力，便可能落选。

在目录调整之后，各级医院购进国家谈判的新药的积极性如何、患者能否第一时间在家门口低价购买到目录内药品等，也都决定着目录调整的现实效果。

可以说，每次医保药品目录的调整，都需要在医保基金、医院、患者、药企之间找到“最大公约数”。悉心斟酌，慎重决策，每一次调整都渗透着多方的共同努力。

与时俱进，是近年来医保药品目录调整的一大特点。比如，今年此轮调整就顺应疫情防控常态化形势，将最新版国家新冠肺炎治疗方案所列药品全部纳入医保目录，还增加了不少儿童用药、罕见病用药，进一步扩大了惠及人群。此外，创新药物准入速度也明显加快，这对于相应患者群体无疑是极大的利好。同时，坚持医保体系救命、保命的兜底保障定位，让医保基金的每一分钱都花在刀刃上，医保药品目录的调整也始终坚持“有所为、有所不为”。

尽力而为，量力而行。可以说，医保药品目录动态调整制度正日趋成熟，在我国医疗保障体系中承担着不可或缺的重要功能，它与进口抗癌药零关税、试点“带量采购”等措施一起，共同助力国内药品降价，为促进药品优胜劣汰、医药企业加快转型升级、医保基金的高效使用，发挥了重要作用。为了更好地满足人民群众对健康日益增长的需求，向“健康中国”目标迈进，期待相关制度设计及治理举措能更多一些、更实一些。