“爱耳日”里说爱耳 三招教你预防耳聋

编者按：耳朵是我们聆听世界的窗口。为了让更多的人重视听力健康，了解自身听力情况，减少耳聋发生，在全国爱耳日来临之际，人民网专访首都医科大学附属北京同仁医院耳鼻咽喉头颈外科中心副研究员亓贝尔。

总是要求别人重复说过的话 说明听力可能已经下降

记者：如何自查听力是否下降？

亓贝尔：首先，可以采用日常观察法。总是要求别人重复说过的话，或者特别容易听错话；不自觉地提高说话声音或者调大电视的声音，但是自己却意识不到声音比以前要高；对高调或者细微的声音不敏感等。这些都说明听力可能已经下降。

其次，可以采用听力自测法。建议在6米以上的安静环境中进行，受试者一侧耳朵朝向检查者，另一侧耳朵以手指堵塞并闭眼。测试者用正常音量说出1～2个音节的词汇，由受试者予以重复。可在6米距离处正确复述，属于听力正常；缩短至4米距离处可正确复述，属于轻度听力损失；缩短至1米距离处可正确复述，属于中度听力损失；1米内者方可复述，属于重度或以上听力损失。

最后，可以采用“互联网+”筛查法。可使用网络测听软件、手机 App等进行远程听力筛查，根据筛查结果初步判断听力损失程度。如果上述筛查方法提示有听力损失的风险，那么就应该尽快前往医院确诊。

健康生活 减少噪声接触

记者：在日常生活中，我们如何预防耳聋？

亓贝尔：首先，要保持健康的生活方式。科学饮食管住嘴，营养均衡，低油少盐少糖；坚持锻炼迈开腿，结合自身情况，合理锻炼运动。

其次，要减少噪声接触，尤其是高强度噪声。建议远离超过85分贝的强声。建议通过测试判断声音是否过大，如果声音过大，那么请务必做好防护，且尽量缩短接触时间；如果必须待在强声环境中，请一定要做好保护，配戴防护装备，建议使用有隔音或噪音消除功能的耳机。

最后，要慎用耳毒性药物。如必须使用，请在医生指导下谨慎使用。

如果对听力损失不管不顾，会影响与他人的正常交流

记者：若有听力已经发生损失，请问是否需要配戴助听器？

亓贝尔：如果确诊听力损失，应尽早科学验配助听器。佩戴合适的助听器能帮助患者听得更清楚，更容易与他人交流，避免孤僻和被隔离。如果对听力损失不管不顾，会影响与他人的正常交流，导致逐渐脱离社交，甚至造成孤独、抑郁等。