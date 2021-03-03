青岛啤酒“冬奥冰雪罐”，升级冬奥消费新体验

在超市货架上，看到冬奥会15个官方竞技项目的造型出现在青岛啤酒的罐身上时，滑雪爱好者李凯心中一喜，随后购买了青啤1903冬奥冰雪罐系列产品。

随着北京2022年冬奥会的临近，不仅是李凯这样的滑雪爱好者，越来越多的普通人也感受到浓郁的冬奥氛围。青岛啤酒有关负责人介绍，作为北京2022年冬奥会官方赞助商，融合了冬奥冰雪元素的青啤1903冬奥冰雪罐，成为冬奥知识的科普媒介，出现在各地商超和街头巷尾，为全国各地的消费者送去冬奥的讯息。

穿“冰雪服”的啤酒，一罐带你看冬奥

“这是一个非常棒的创意，感觉一罐在手、冬奥我有，随时随地就能感受啤酒和冰雪运动的双重快乐。”李凯表示。

青岛啤酒有关负责人介绍，青啤1903冬奥冰雪罐画面灵感来源于冰雪季，融合了纷扬的雪点、飞舞雪花、晶莹的冰霜、皎洁的积雪等各种冬季冰雪元素，并将冬奥会15个官方竞技项目巧妙呈现于罐身，花样滑冰、短道速滑、跳台滑雪、钢架雪车……还贴心的在罐身增加竖排中英文小字注解，向大众科普冬奥项目的同时，传播冰雪文化和奥运精神。

“一直觉得冰雪运动很高大上，从来没想到冬奥会离自己这么近。”90后设计师陈爽说，只在公司团建时摸过几次雪橇的他，如今在和朋友聚会时，大家经常经常随手拿起酒桌上的青啤1903冬奥冰雪罐讨论起冰雪运动来，“看到啤酒罐身一个个轻盈、优美的冰雪运动造型时，不由生起约上朋友去痛痛快快的滑一场的想法。”

可以“畅饮”的冬奥新体验

新产品也带来了视觉和味觉上的新体验。青岛啤酒有关负责人介绍，在消费者的惯性认知中，往往会认为“啤酒”和“夏天”更配，而青啤冬奥冰雪罐，会让消费者会由于“啤酒与冰雪相配，同样可以乐趣无穷”的想法。罐身上冰雪景观的视觉设计不仅与冬奥具有强关联性，也让消费者联想起罐中冰镇啤酒入喉时的畅爽感受。

“远销世界100多个国家和地区，有着118年历史以及北京2022年冬奥会官方赞助商身份，让青岛啤酒肩负了更大的责任和使命，为全世界消费者带来更多冰雪国潮体验，让更多人了解冬奥知识，并参与到冰雪运动来成为推动“三亿人参与冰雪运动”的重要力量。”这位负责人称。