癫痫患者注意三点 避免跌伤

高三女生小李在紧张的学习中突然昏迷不醒，四肢抽搐，牙关紧闭，口吐白沫，双眼上翻……什么情况？原来是左颞叶的一个海绵状血管瘤引起癫痫发作。近日，南方医科大学中西医结合医院神经外科陈陆馗主任团队为她彻底切除海绵状血管瘤及与异常脑电波形有关的病变。目前，小李已返回学校，没有再次发生癫痫。

高三少女突然昏迷不醒

小李是一名高三的学生，性格开朗，朝气蓬勃，成绩优秀。2020年11月的一天，小李正在学习时，突然昏迷不醒，四肢抽搐，牙关紧闭，口吐白沫，双眼上翻，发作10分钟后才恢复意识，清醒后，小李自己都不知道发生了什么事。小李的父母顿时慌了神，将孩子送到了当地医院，颅脑核磁共振（MRI）检查发现左颞叶、脑干旁有一病变，考虑海绵状血管瘤。因部位比较特殊，手术难度大，风险高，当地医生建议口服药物控制病情。

几经辗转，小李来到南方医科大学中西医结合医院神经外科寻求进一步治疗。入院后脑电图检查显示：左颞叶存在癫痫波形。陈陆馗认为，小李发病时的表现是癫痫的典型症状，而癫痫的罪魁祸首是左颞叶海绵状血管瘤。癫痫常见于海绵状血管瘤患者，常顽固反复发作，反复的癫痫发作对患者的智力、心理及生理都会带来严重的影响，手术切除海绵状血管瘤非常有必要。

由于小李今年要参加高考，母亲对于是否做手术有点犹豫不决，担心开颅手术会不会影响考试？要求暂时药物治疗，高考结束后再手术。陈陆馗解释说，海绵状血管瘤容易破裂出血，而小李颅内的海绵状血管瘤位于脑干旁，一旦出血，则血肿直接压迫脑干，会危及生命，因此必须尽快手术切除，以免贻误病情。

完善的术前准备中，专家结合癫痫发作特点、脑电生理检查、SEEG技术、影像学检查等，确认颅内的致痫灶位置。2020年12月11日，在术中电生理监测下，陈陆馗为小李行海绵状血管瘤切除术，彻底切除海绵状血管瘤及与异常脑电波形有关的病变。术后三天，小李即下床活动，一周后康复出院。目前，小李已返回学校，随访一个多月，没有再次发生癫痫。

陈陆馗说，对病灶的外科精准切除，在彻底消除癫痫发作对患者智力、认知、生活和工作灾难性影响的同时，也能使大部分患者摆脱对抗癫痫药物的依赖，远离长期服药带来的一系列副作用。

癫痫患者注意三点

陈陆馗提醒，癫痫患者需要注意以下事项：一、规律服药，不能骤减或者停服药物，以免引起癫痫持续发作；二、保证充足睡眠，避免疲劳、紧张等不良因素的刺激；三、最好不要开车、游泳、登高、夜间独自外出等，比如有发作先兆的时候应立即卧倒，避免跌伤。（周洁莹）