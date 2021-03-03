偏爱高跟鞋 警惕拇外翻

张女士是一位年轻辣妈，近来发现走路时大脚趾处反复出现疼痛，并且肿大变形，自己判断是常穿高跟鞋所致，不得不穿起了运动鞋。但仍然没有明显改善，并且伴有明显疼痛，不能长距离行走，遂到暨南大学附属第一医院骨科就诊，最终被诊断为拇外翻。专家为张女士设计了一整套详尽手术及康复治疗方案，不到一个月，张女士的畸形脚趾就被矫正，可以自如行走了。

专家提醒，如果患者的脚趾外翻度数严重、已经符合手术指征，应趁年轻时及时治疗，这样术后恢复更好，而且也可以预防老年行走不便和摔倒骨折的问题。

拇外翻是怎么回事？

拇外翻是一种女性常见的足部疾病，俗称大脚骨。暨南大学附属第一医院骨科主任医师王晶介绍，对于长期爱穿高跟鞋的爱美女生们来说更容易发生，即使是星光熠熠的女星，也不能幸免。著名动作女星杨紫琼在大银幕上动作潇洒凌厉，但她的脚已严重畸形，是典型的拇外翻畸形。贝克汉姆的妻子辣妹维多利亚，是有名的“高跟鞋女皇”，也得了拇外翻，不得不通过手术矫正变形的脚。

王晶介绍，拇外翻就是拇趾向足的外侧过度倾斜。一般来说，如果足的拇外翻角度超过15度，可能就是患上拇外翻。其多见于女性，发病原因有先天和后天因素，以母亲遗传给女儿多见。如果母亲有拇外翻，那么女儿年轻时就要注意保养好双脚，避免穿高跟尖头的鞋子。

拇外翻不是单纯地涉及第一跖趾关节的单平面畸形，而是涉及足部一系列解剖和生物力学异常的三维畸形，严重者将会引起全足功能紊乱，造成诸多危害，例如：影响美观，生活受影响，如买鞋不方便；引起疼痛，无法长时间走路，出游不便等；走路不稳、容易扭伤，老年人摔倒的概率增大，一旦摔倒就会导致骨折威胁生命健康。

拇外翻如何治疗？

王晶提醒，如果你发现自己的大脚趾越来越歪，伴有局部红肿疼痛、足底长老茧，可能是患上了拇外翻。拇外翻虽绝大多数可以保守治疗，但对于少数畸形明显、严重影响生活的病例，仍需要手术治疗。

王晶介绍，拇外翻的手术治疗经历了上百年的发展演变，有超过130种术式，手术方式之所以有如此多的种类，就是因为没有一种术式可以完美解决所有问题。这么多手术方式大致可以分为软组织手术与骨性手术两大类，往往需要组合使用，需要根据病人不同的病理变化，量身定制出创伤少、恢复快、美观又能获得理想效果的巧妙的手术方法。王晶提醒说，要掌握这些手术技术并能合理组合使用，更像是一门艺术，绝不是像一些公交车广告上说的“10分钟搞‘掂’，即做即走”，患者治疗时千万要思量，例如张女士，王晶为她量身定制了手术方案，分别调整了第一跖骨和趾骨的外形，并松解关节囊，延长肌腱，从而达到了很好的治疗效果。

王晶强调，广大脚趾外翻度数严重、已经符合手术指征的拇趾外翻患者，千万别拖，应该趁年轻时及时治疗，这样术后恢复更好，而且也可以预防老年行走不便和摔倒骨折的问题。（张青梅）