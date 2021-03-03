耳科门诊“突聋”的年轻人多了

今天是全国爱耳日。冬春季正值“突发性耳聋”高发的时段，同仁医院耳科门诊每天都有因“突聋”来就诊的患者，且年轻患者的比重增加明显。

耳科主任赵守琴说，不少年轻患者的“突聋”都与熬夜有关。春节假期后，20岁的小关因“突聋”来到耳科就诊。原来七天假期中，小关经常约同学聚会玩通宵，还多次光顾环境噪声非常大的娱乐场所。此后，小关一只耳朵突然听不见了。不过幸好就医及时，经治疗小关的听力很快恢复了。

什么叫“突聋”？赵守琴解释，“突聋”是指突然发生的、原因不明的感音神经性听力损失。“一般在72小时内发生，相邻两个频率听力下降20分贝以上才称为‘突发性耳聋’。”目前，突发性耳聋的病因尚不清楚，但很多因素可能诱发“突聋”，如劳累、精神紧张、突发情绪起伏、持续噪声环境、高血压等基础病，以及早期神经肿瘤等。

“过去，‘突聋’一般发生在中老年人身上，与其自身存在基础病有关。近年来，到耳科来看‘突聋’的年轻人越来越多，这与高强度的工作压力和不健康的生活方式有关。”赵守琴说，突发性耳聋发病不分年龄，治疗只有一个原则——“越快越好”。“有时候发生‘突聋’前会出现程度不重的听力下降。这时，一定要赶快调整节奏，及时休息。”赵守琴提醒，如果休息过后，24小时内情况没得到缓解，要及时就医。一般来说，如患者在出现症状一周内就医，通常都会得到较好的治疗效果。（记者 孙乐琪）