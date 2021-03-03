哪一款“网红”柑橘适合你？

红美人、不知火、春见、沃柑……近年来，这些柑橘新品种发展迅猛，深受消费者的喜爱，迅速成为“网红”柑橘。那么，它们各自具有哪些特点，消费者应该如何选购？

红美人

红美人是日本育成的杂柑品种，又名爱媛28，杂交母本为南香，父本为天草，是目前浙江和四川等省主推的晚熟杂柑新品种，以浙江象山和四川眉山东坡区最为出名。红美人果实成熟期在11月下旬，12月中旬完熟。红美人含糖量高，可溶性固形物达12％以上。果皮包着较紧，较易剥离。果皮橙红色，果肉橙色，肉质极细，入口化渣，口感似果冻，汁多味甜，有香气，品质极优，但果实一般不耐储藏。

不知火

不知火又名“丑柑”“丑橘”，为原产日本的晚熟柑橘品种，1972年由清见橘橙和中野3号椪柑杂交而成。不知火是我国最早从日本引进的杂柑品种，2000年引入川西盆地种植，目前四川为全国产量最大，其中尤以丹棱和蒲江的不知火最为有名。不知火果实大，果肉橙色，无核，肉质脆嫩多汁，入口化渣，酸甜适口，品质优。3月中下旬成熟，留树保鲜可至4月中下旬。

大雅柑

由清见橘橙与新生系3号椪柑杂交育成的晚熟橘橙杂种。果实大，果皮橙黄色，较光滑，皮松软易剥离，肉质细嫩化渣，汁多味浓，酸甜爽口，品质极优，无核，偶见2-3粒籽。果实1月下旬成熟，可延长采果期到3月中旬。该品种是我国自主育成的无核高糖晚熟杂柑新品种，其丰产性强、品质优、挂树时间长，具有极高的生产价值，目前在四川等地种植较多。

春见（耙耙柑）

春见是由清见橘橙/椪柑杂交育成，因为皮薄，所以捏起来软趴趴的，在四川又被称为耙耙柑。春见和红美人、不知火一样，均引自日本。果面较光滑，深橙色，富光泽，果皮薄，包着紧，易剥皮。果肉深橙色，质地细嫩多汁，极易化渣，糖度高，风味浓郁，少籽或无籽，甜酸适口。

沃柑

沃柑为坦普尔橘与丹西红橘的杂交种，由以色列培育而成。果肉橙色，肉质细嫩化渣，汁多味浓，有明显的香味。高糖低酸，果实风味浓郁。该品种采收期长，可从12月底采收至来年的3月上旬。沃柑适宜在光热条件较好的地区发展，目前在广西南宁、柳州，湖南江永，云南宾川、玉溪等地发展种植面积较大。

无核W·默科特

利用辐射诱变育种技术对W·默科特枝条进行处理，经过多年观察选育出的无核优系，比原W·默科特的品质更加优良。果实扁圆形，果面光滑，果皮浓橙红色，果肉浓橙红色，肉质细嫩多汁，风味甜酸适中，2月上旬成熟。该品种果实外观美观，品质优良，肉质细嫩化渣，风味爽甜，结果早而较丰产，为优良的晚熟杂柑品种，可在冬季温暖无严重周期性冻害地区发展种植。（中国农业科学院柑橘研究所 焦必宁 江东 赵希娟 李志霞）