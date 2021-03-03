解决老年人数字难题 全国各地如何落实？

【现实挑战】关于解决老年人运用智能技术困难，国务院出台实施方案，全国各地如何落实

【应对策略】多地推出针对性措施，推进“健康码”与身份证、社保卡等互相关联，日常生活场景须保留传统服务方式，医疗机构需保留人工服务窗口等

没有条件或者不会使用智能设备的老年人在如今这个“扫码”社会中可以说是处处受阻。不过，随着国务院办公厅《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》落地施行，全国各地推出多项助老举措，包括设置人工窗口、整治拒收现金、推行凭证件出行等。根据设定目标，2021年年底老年人享受智能化服务更加普遍、传统服务方式更加完善，2022年年底解决老年人面临“数字鸿沟”问题的长效机制基本建立。

刷身份证核验健康码 广东率先推出

东北的一位老年人坐公交车，因为没有手机，无法出示健康码，遭到司机的拒载。对于此类事件，国务院的通知明确提出，要做好突发事件应急响应状态下对老年人的服务保障。在充分保障个人信息安全前提下，推进“健康码”与身份证、社保卡、老年卡、市民卡等互相关联，逐步实现“刷卡”或“刷脸”通行。

2020年12月底，广东在全国率先创新刷身份证进行出入登记和核验健康码（粤康码）的新型服务功能。除了交通站场，还将同步在养老院、医院、商场、银行、社区出入管理等老年人出行、就医、消费、文娱、办事等高频事项和服务场景推广使用该系统。广东省汽车客运站共设有两个长者绿色通道，今年70岁的黄伯接受媒体采访时说自己用的是老人机，上不了网：“以前出门我都没办法出示健康码，只能手写登记。现在刷身份证，几秒就好了，对我们来说特别方便。”

而四川省则在今年春节前上线了“离线码”，老年人通过微信、支付宝小程序、天府通办手机客户端等入口进入，点击“下载离线码”即可完成。“离线码”也可以打印成纸质版，随身携带使用，自生成之日起，7天内有效。目前仅在微信小程序端，就有近200万的老人、儿童申领了离线码。

近日，北京市卫健委与市老龄办共同发布的通知中规定，有条件的地区和场所要为不使用智能手机的老年人设立“无健康码通道”。不得将“健康码”作为人员通行的唯一凭证，对老年人可采取凭有效身份证件登记，持纸质证明通行，出示“通信行程卡”作为辅助行程证明等替代措施。

现金及银行卡支付 老人高频消费场所需支持

67岁的谢大爷在超市买了8.8元的葡萄，采用现金支付却遭到拒绝；58岁大爷因为不会手机抢票，跑了6趟火车站买不到票，跪地崩溃大哭……这样的新闻人们还记忆犹新。

国务院的通知中要求，在各类日常生活场景中，必须保留老年人熟悉的传统服务方式，任何单位和个人不得以格式条款、通知、声明、告示等方式拒收现金。对此，多省市陆续针对重点领域和行业出台老年人日常出行和生活消费等方面的针对性措施。

福建省商务厅对列入街区生活服务聚集中心的三明市沙县小吃文化城、泉州晋江五店市美食城等9个福建省美食街（城），组织福建省餐饮烹饪行业协会和美食街（城）所在地商务部门，向美食街（城）管理机构和业主单位宣传动员保留人工服务、现金支付，切实解决老年人运用智能技术的困难，在促进社区便民消费的同时，保障老年人生活需求。

青海省要求，在日常消费方面，银行、保险、证券机构等场所开通绿色通道和爱心窗口，提供优先办理服务，引导老年人等特殊群体使用自助设备。同时，要加大拒收现金、拒绝银行卡支付等行为整治工作力度。

近日，北京市也宣布，在全市开展拒收现金集中整治工作，对零售、餐饮、商场、公园等老年人高频消费场所，水电气费等基本公共服务费用、行政事业性费用缴纳领域重点排查，对相关拒收现金主体实施经济处罚，通过抓典型案例、新闻媒体曝光等方式，多措并举持续整治拒收现金违法行为。同时，对于老年人高频消费场所、基本公共服务费用、行政事业性费用收取单位需设置人工现金收付通道，并加强宣传；采用无人销售方式经营的场所应提供现金支付渠道或转换手段。

医疗机构保留人工服务窗口 鼓励平台提供电话打车服务

对于老年人最为关注的就医和出行问题，各地也推出相关举措。

首先是挂号方面，国家卫健委要求医疗机构、相关企业要完善电话、网络、现场等多种预约挂号方式。同时，医疗机构应提供一定比例的现场号源，保留挂号、缴费、打印检验报告等人工服务窗口，配备导医、志愿者、社会工作者等人员，为老年人提供就医指导服务。

在武汉大学中南医院，每天到门诊就诊的60岁以上老年人达到总就诊人次的三分之一，其中慢性病患者约二分之一。日前，医院专门开设老年患者专用人工窗口，常规配置导医人员，协助老年患者就医和打印检查报告单。此外，与附近社区卫生服务中心对接，为老年患者开通看病就医“绿色通道”。对此，湖北省卫健委表示，全省医疗机构正抓紧出台实施一批卫生健康系统解决老年人运用智能技术困难的有效措施，满足老年人基本医疗需求，武汉大学中南医院的做法值得在全省推广。

打车出行方面，多省市也在落实国务院提出的要求，引导网约车平台公司优化约车软件，增设“一键叫车”功能，鼓励提供电召服务，对老年人订单优先派车。例如，天津市拟加大出租汽车电召服务宣传力度，引导老年人使用96880出租车电召业务。在商场、医院、超市、大型居住区等区域，设置出租汽车扬召站点。结合“巡网融合”项目，开发“扫码一键叫车”和“智能电召”功能等。

最近，上海街头的“一键叫车”在社交平台刷屏。乘客有叫车需求时，可至最近的出租车候客站，通过候客站的“信息化屏幕”和“扬招杆”快速呼叫出租车，只要按下“呼叫键”，周边的巡游出租汽车就会接收到需求提醒，尽快前往呼叫地接单。目前，该市黄浦区的出租车候客点已达到30个，未来还将继续扩大建设，形成规模效应。（记者 陈斯）