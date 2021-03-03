北京开启升温模式 明天最高升至13℃

北京开始进入乍暖还寒的季节。记者从气象部门获悉，本周京城气温先升后降，预计4日最高气温将达13℃，成为本周的气温峰值，之后随着冷空气到来，气温又将“跳水”，周六最高气温预计只有7℃。

乌云密布外加灰蒙蒙共同构成了昨天京城天空的主色调。下午14:30，南郊观象台的最高气温仅有4.1℃，比原本预计的8℃低了近一半。气象专家表示，昨天白天受低空弱切变线影响，北京上空被低云覆盖，辐射升温受到抑制，因此升温步伐低于预期。未来三天，本市天空以晴为主，气温整体呈上升趋势。预计3日最高气温将达到11℃，4日白天的最高气温将进一步升至13℃左右。之后，随着新一股冷空气到访，气温将骤然下跌。6日白天最高气温将跌至7℃，之后气温止跌回升，7日最高气温将达到10℃，并将一路不断攀升。

京城近期的气温就像坐上了“过山车”，起伏不定。不过，这种情况并不反常。据了解，目前北京尚未进入气象学意义上的春天，仍处于冬末春初的季节交替之际。这个阶段天气的最大特点就是冷暖空气之间常常打响“拉锯战”，彼此“较劲”，乍暖还寒，而且昼夜温差大，市民尤其是体弱的人群一定要注意随时增减衣服，谨防感冒。

随着天气逐渐回暖，北京的花粉季已悄然而至。气象部门多年监测显示，北京春季致敏花粉以木本植物为主，有榆科、柏科、松科、杨柳科等。据北京市气象服务中心分析，榆科植物是北京春季较早开花的植物，因此选取榆科植物花粉起始日作为北京春季花粉期的起始标志。今年北京的花粉季始期相比过去有所提前。目前东城、西城、朝阳、石景山、丰台、海淀、昌平、门头沟等区域都已进入榆科花粉期，花粉过敏患者要及时采取预防措施。

气象部门提醒，一般上午10点到下午17点的花粉浓度较高，外出容易引发过敏，敏感人群最好尽量避开这段时间出门。花粉季内，敏感人群外出可“看天”进行防护。晴朗微风气温高的天气利于花粉浓度升高，明显降雨和4级以上风力则有助于花粉浓度下降。此外，花粉易过敏人群外出最好佩戴口罩，用镜片眼镜代替隐形眼镜，或戴太阳镜，如果在外接触到了较多的过敏源，可以回家后进行鼻腔清洗。（记者 赵婷婷）