当心！网络理财课可能变“劫财课”

“限时0元，干货满满，马上报名，告别死工资，实现财务自由。”“超火爆理财项目，轻松日赚3000元。”记者近日采访发现，类似这样的广告宣传语，在网络和短视频平台中屡见不鲜。记者了解到，不少消费者因轻信商家的宣传踏入理财课陷阱，不仅没有学到理财知识和技能，反而蒙受经济损失。

家住北京市海淀区的小郑是一名程序员，此前对理财知识了解很少。去年11月，小郑在某短视频平台上看到一个理财课程的推荐，称只要花10元钱就可以快速掌握理财知识。

“我看视频点赞的人挺多，10元钱就可以了，于是我抱着试一试的态度报了名。报名几天后，工作人员跟我说，要交近3000元的课时费进入训练营的群以后，才能手把手教我。可等我付完钱，工作人员却跟我说当天群已经满了，隔几天把我拉进来。可之后就不怎么理人了，再后来我就被拉黑了。”小郑说。

夏女士也被“理财课”坑了一把。“一开始说0元学，可学了几堂课，老师就开始卖课。说不是有钱才理财，是理财才有钱，最后在他们的‘忽悠’下，我买了2880元的基金课程。”

对于课程内容，夏女士对记者表示：“就是老师指导你怎么买基金，先大体讲一下当天的盘面，然后告诉我们哪只基金可以买入，哪只基金不能买，根本没啥实质内容。反正我也没敢买，听了两天就想退课，可是他们找各种理由不给退。”

记者在新浪黑猫投诉平台上发现，不少消费者反映一些理财培训机构、“商学院”等存在打着免费的旗号吸引用户但中途收取高额费用、教师资质造假、课上讲的东西网上都能查到、客服联系不上、课程没开始群就被解散等问题。

北京京师律师事务所的熊超律师告诉记者，涉及此类“理财课”纠纷时，消费者维权十分困难。一些企业的课程审批涉及多个部门，具体课程内容是否能够上线，没有明确的说法。一些不规范的民营机构或者纯个人开的班，甚至没有经过相关部门的备案或者审批。

在中国政法大学庞金友教授看来，针对“理财课”存在的问题，行业监管与指导尤为重要，亟须出台市场规范，维护消费者的合法权益。

有业内人士指出，目前，用户认知误区也是财商教育领域的一大痛点，很多用户以为通过“理财课”可以帮自己快速获取财富，但其实财商教育是帮助消费者树立正确的理财观念，提升资产管理能力，这是一个循序渐进的过程。对用户而言，要树立正确的投资观念，不要总想着“赚快钱”。（记者刘兵）