高端品牌首店“扎堆”北京CBD

从今年1月30日正式开业以来，位于CBD中心区国贸商城南区的全球顶级巧克力品牌店PIERRE MARCOLINI每天都吸引着络绎不绝的顾客，2月14日当天，店里卖出了100多盒巧克力、1000多颗马卡龙，店里所有巧克力当天都断货了。记者昨天从北京CBD管委会了解到，CBD大力发展首店经济，仅去年一年，国贸商城就迎来了14家首店，涵盖了服装服饰、电子科技、家居、餐饮等众多领域的国际国内品牌。

PIERRE MARCOLINI被誉为巧克力界的爱马仕，目前在中国有6家门店，国贸店是北京首家。“选址国贸看中的就是CBD的国际化商务氛围，目前我们的店址选择的基本都是国际商务区。”PIERRE MARCOLINI国贸店店长徐影介绍。在PIERRE MARCOLINI不远处，福楼集团最新推出的品牌福楼·意面是其在中国市场的首次尝试，美味的食物加上轻松的氛围设计，让其在下午三四点的非用餐时段依然拥有不少顾客。

据介绍，仅去年一年，国贸商城就迎来了14家首店，涵盖了服装服饰、电子科技、家居、餐饮等众多领域的国际国内品牌。“随着疫情的不断好转，我们在品牌引入方面会注入更多精力，持续深化和推动对消费的引导，提供更多的文化艺术、科技、运动等不同种类消费体验给消费者。”国贸商城总监梁小丹表示。

在2020年北京市商务局发布的《北京市商圈活力研究报告》中，北京CBD在市场表现、运营商吸引力、消费力活跃度、创新活跃度和夜间活跃度等所有五个维度中均排名第一。近年来，北京CBD持续加大汇聚全球高端知名品牌，支持国内外一线品牌总部机构在区域落地，大力引进品牌“首店”、旗舰店。国贸商城、北京SKP、世贸天阶等地标型商圈，2020年吸引了亚洲首家史瓦兹玩具旗舰店、法国高端香氛品牌凯立安咖啡、宝诗龙咖啡、蒂芙尼咖啡等众多首店，北京SKP、国贸商城等商圈引进的首店均达到十多家。北京CBD成为北京首店引入最多的区域。

“在严格做好疫情防控常态化的前提下，CBD鼓励区域内的商圈增加多元化、品质化的消费供给。”北京CBD管委会相关负责人表示，今年依托北京SKP、国贸商城、华贸中心、世贸天阶等商业及综合体项目，着力引进具备独特品牌价值和先进品牌运营模式的国际知名商业企业品牌、商品品牌和服务品牌。大力吸引国际高端品牌、时尚前沿品牌、原创设计师品牌等在北京CBD首发全球新品，鼓励高端品牌旗舰店、概念店、主力店建立“首店”优势。鼓励特色餐饮、文体娱乐等消费品牌在CBD开设旗舰店、研发中心，催生更多新业态新模式。支持文化、艺术、社交和零售跨界融合，持续推进CBD艺术季与影像季活动，鼓励复合书店、创意设计酒店等新型复合消费业态发展。（记者 李泽伟）