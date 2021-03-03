北京将研究地铁高峰票价+通勤优惠

记者从日前召开的2021年全市交通工作会议上获悉，今年是“十四五”开局之年，北京将继续推动京津冀协同发展，实现三地轨道交通乘车二维码互联互通。同时，北京将推进轨道交通四网融合，连通铁路和地铁票务系统，实现在付费区换乘，逐步实现一票通行。此外，还将研究轨道交通“高峰票价+通勤优惠”，吸引通勤族通过地铁出行。

京津冀三地将实现轨道交通二维码互通

京津冀城市群衔接将更加高效。优化双机场城市交通衔接，完成新机场北线高速东西延项目，推进丽泽城市航站楼和首都机场线东直门航空值机功能建设；加快“轨道上的京津冀”建设，推进京滨、京唐城际铁路和丰台站等3个国家铁路车站配套交通枢纽建设，实现京津冀轨道交通乘车二维码互联互通；完善高速公路网，推进承平高速等项目，进一步提升京津冀互联互通水平。

推进城市副中心站等综合交通枢纽建设，完善副中心集散交通系统，加快推进东六环入地改造和国家高速公路功能外移，推进通马路等道路网建设，打造广渠路快速公交示范走廊，实现大运河北京段41公里全线游船通航。雄安新区交通衔接将更加便利。加快京雄高速建设，协同推进雄安新区至北京大兴国际机场快线（R1线）建设，实现北京与雄安新区轨道快捷联系。

逐步推进铁路和地铁一票通行

为方便市民乘坐轨道交通出行，北京铁路及地铁之间的互动将更加紧密，未来有望实现一票通行。今年北京将推进轨道交通四网融合，开展四网融合顶层设计，推动与铁路部门签订路地战略合作框架协议，逐步实现“一套体系、一网运营、一票通行、一站安检”——研究制定四网融合技术标准和运营规则；对接铁路和城市轨道列车运行图，逐步实现一张网编制；连通铁路和地铁票务系统，实现在付费区换乘；制定统一的安检标准，实现安检互认。

在轨道交通通车里程上，今年将实现11号线西段等7条线路（段）开通运营；推动既有线网优化提升，实现1号线和八通线等跨线运营；推进城市副中心线等整体提升和S2线南段通勤化改造。

研究轨道交通“高峰票价+通勤优惠”

今年交通部门还将多措并举，优化交通出行结构，让市民更加愿意选择绿色交通方式出行。具体为优化拥车用车政策，优先向“无车家庭”配置小客车指标，有序治理“一人多车”。助推绿色出行，加大“碳普惠”激励推广力度，丰富与绿色出行相结合的激励方式；研究大型活动、景点等门票与绿色出行联动优惠等措施，吸引更多私家车转向绿色出行；建设一批驻车换乘停车场（P+R），引导外围远途自驾通勤人员换乘公共交通进入中心城区。

同时，继续实施医院预约就诊，在文化场所、展览展会、重点景区和公园等深化预约分时游览；扩大地铁预约进站试点，探索道路出行预约；深化重点区域错时上下班措施；研究轨道交通“高峰票价+通勤优惠”，引导旅游出行、生活出行与通勤高峰错峰。（记者 刘洋）