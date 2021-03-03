医务社工乔踔和他的小患者

身穿白大褂，却不是医生或护士；专职做社工，却不在社区办活动。作为首都儿科研究所的医务社工，大男孩乔踔(音同“戳”）总要不厌其烦地向患儿和家属介绍自己的身份。尽管会被拒绝，甚至被误解，但他还是希望通过专业方法，让患儿在治疗中少一些抗拒和抵触，也让家属在陪护时多一些温暖和支持。

事实上，越来越多像乔踔一样的医务社工正在陆续成长起来。根据市卫生健康委等六部门共同印发的《关于发展医务社会工作的实施意见》，2020年至2022年，将逐步在全市医疗卫生机构推进医务社会工作。到2025年，实现全市医疗机构医务社会工作全覆盖，服务体系基本完善。

破冰

“话疗”帮孩子找回勇气

虽说是社工专业科班出身，但在2019年来到首儿所实习前，乔踔对医务社工的了解十分有限。“医务社工在国内还处在刚起步的状态，大家对这个角色比较陌生，如何迈出第一步是个很大的挑战。”乔踔意识到，前期与服务对象建立关系，离不开医护人员的牵线搭桥。

七岁的小女孩彤彤就是这样走入他的视野。因罹患再生障碍性贫血，彤彤接受了骨髓移植手术。入住无菌仓期间，因为有妈妈的陪护，彤彤状态一直还算平稳。然而，临近出仓时，妈妈突然发烧，不得不提前离开。当天晚上，第一次独自留在仓内的彤彤哭了整整一宿。

在那以后，彤彤开始出现应激反应，半夜经常哭闹。再来医院时，情绪也异常激烈，甚至用头撞墙，刚到一天就要求回家。面对抗拒治疗的孩子，彤彤妈妈倍感无助，只好在医护人员的引荐下找到乔踔。

从彤彤妈妈和医护人员那里详细了解治疗过程后，乔踔初步判断，孩子当前的反应很可能是因为生病本身造成生理上的痛苦，漫长的病程中格外需要妈妈的陪护，而那天意外与妈妈分开，让她产生了强烈的分离焦虑，进而对治疗感到恐惧。

“解决问题的关键，就是要引导她把这样的情绪表达出来。”乔踔观察到，彤彤平时喜欢绘画，“虽然没有正式学过，但她的画可以传递很多小心思。”于是，乔踔给彤彤送来画笔和本子，“她没有拒绝，这就是个好的开始。”

一天中午，乔踔找到彤彤进行“话疗”。从最感兴趣的绘画聊起，彤彤一点点敞开心扉。“我特别惊讶，一个七岁的孩子思路如此清晰，记忆力也很好，跟我分享了很多她印象深刻的瞬间。”不知不觉中，彤彤和乔踔聊到了那天晚上的经历。

“她主动说起自己这几天表现不是很好，总是哭闹，我就问她，那天没有跟妈妈在一起，是不是特别害怕，她点头说是。我就告诉她，如果换作是我的话，我肯定也会哭闹。毕竟还很小，自己在里面睡确实会怕。”听了这番回应以后，乔踔发现彤彤的身体不再紧绷，而是慢慢放松下来，主动聊起更多心里话。

一个多小时过去，乔踔知道第一步已经成功迈出。“后来在彤彤的笔下，医生脚踩病毒，手里还拿着针，可以看出她对治疗有了勇气和信心。”送彤彤出院时，护士也惊喜地发现，小姑娘主动上前跟大家打招呼，变得开朗很多。

在乔踔看来，医务社工虽然无法改变孩子患病的事实，但可以通过专业方法，帮助孩子调整情绪，从而更好地配合治疗，“这些看似无形，但带来的变化会很大。”

守护

“共情”陪家长挺过难关

小雅身上的变化，更让乔踔意想不到。由于患有横纹肌肉瘤，小雅需要反复来医院就诊。“孩子十一二岁，正处在敏感时期，一开始并不了解自己的病情，家长也只说没多大事儿，就是来输个液而已。”治疗期间，小雅看到自己的头发一天天掉落，情绪随之变得很不稳定，对医院的排斥心理也越来越严重。

得知情况后，乔踔一手拿着绘本，一手揣着小熊走进病房。借小礼物拉近距离的同时，他尝试从细微之处读懂小雅的内心。“对于大一点的孩子来说，不能只是简单地投其所好，还需要充分挖掘和发挥他们的特长，让他们找到自己的价值，这也正是社工里面经常提到的优势视角。”

考虑到小雅的妈妈是绘画老师，而小雅在绘画方面也颇有天赋，乔踔便邀请她参与到绘画课程的设计中来，尽可能激发和调动她的积极性。小雅用铅笔在白纸上画了一些线稿，志愿者进行简单修饰后，制作成涂色模板，供术前等待的孩子们使用。“我们把大家认真涂色的照片发给她以后，她特别有成就感，整个人好像被点亮了！”元旦前，小雅再次来到医院，特意带了一个拉杆箱。“里面都是牛年的挂历，还有好多彩笔，到了医院，母女俩还没来得及收拾床铺，就拿着这些挨个分享给同病区的其他孩子和家长，大家都给她竖大拇指，医护人员也都很感动，没想到她能有这么大的变化。”

跟着母女俩派送礼物时，乔踔发现小雅的身体其实很虚弱，中间还需要坐在凳子上休息一会儿。“最近她的病情有所恶化，家长的情绪波动比孩子更大，我们也在及时调整服务策略，给家长提供更多心理支持。”

乔踔明白，相比起孩子来说，想要走进家长的心里更不容易。“面对孩子罹患重病的情况，大多数家长都是自己先慌了神儿，对外界的戒备心也很强。”回忆起最初与小雨妈妈认识的那段经历，乔踔至今感慨良多。

12岁的小雨因突发脑溢血，术后一直昏迷不醒。妈妈不能进去陪护，只能在监护室外等候。“她没心思理我们，也顾及不到自己的状态，甚至不吃不喝，一直在墙边发呆。再这样下去，她的身体也会垮掉。”乔踔一次次伸出援手，一次次遭到拒绝，但他始终没有放弃，“四五次之后，对方终于开口说话，我们就聊起孩子的过往，用‘共情’的方法让她重新振作起来。”

一个多月的陪伴，让小雨妈妈的心态平和了许多。“转院之前，她还专门跑到办公室来表示感谢，说希望把我介绍给另一位家长。”乔踔感到很欣慰，“最难的时刻她挺过来了，这样才有能力去照顾孩子。”

探索

“医务社工之友”壮大队伍

“除了个案服务以外，我们还会开展小组活动，链接社会资源，从多个方面为患儿和家属提供帮助和支持。”首儿所社会工作部主任杨学静谈到，首儿所从2017年起探索推行医务社会工作，已经在临床科室完成上千名困境患儿救助帮扶，受益患儿上万人次，但目前仅有三名专职医务社工，力量远远不够。

“疫情期间，由于医院实行封闭式管理，外面的志愿者无法进入，就需要从内部发展壮大，‘医务社工之友’正是在这样的背景下应运而生，刚好也与‘天使安宁’心理志愿服务项目的初衷不谋而合。”据杨学静介绍，“医务社工之友”是一支以医务社工为主导，医务人员广泛参与的服务队伍。经过科室推荐和个人自荐，共有来自22个科室的40名医务人员加入，培训考核合格后，于2021年2月5日正式上岗。

“项目实施过程中，还会邀请业内专家进行督导，通过服务案例的分享和交流，让大家更好地掌握相关知识和技能。”杨学静相信，“医务社工之友”队伍的建立将会对医务社工和临床科室沟通对接，及时发现和处理患者的非医疗问题起到积极作用，从而为更多患儿和家属提供人文关怀，促进医患关系和谐。

“此外，我们也不能忽视在医务社工方面的人才培养。毕竟按照规划，本市医疗机构将在2025年实现医务社工全覆盖，人才缺口亟待填补。”杨学静坦言，医务社工具有较强的专业性，需要掌握一定的医疗知识，现阶段高校开设的课程与实际工作要求还存在一定差距，有必要加强实习阶段的带教指导，“我们会鼓励前来实习的大学生参与服务对象的档案管理，从基本信息到每次服务的具体过程、专业反思和成效评估，都要随时记录，在复盘的过程中总结经验，不断成长。”（文中患儿为化名）本报记者 宗媛媛