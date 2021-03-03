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中国5G连接数已逾2亿

2021年03月03日08:28 来源：人民网－人民日报海外版

　　2021世界移动通信大会日前在上海开幕，80位展商带来他们在毫米波、5G行业应用等方面的创新产品和展示。GSMA（全球移动通信系统协会）智库预测，截至2020年底，全球有149家运营商在57个国家和地区商用5G网络，而中国的5G连接数已超过2亿，遥遥领先全球。行业应用方面，5G在智慧工厂、钢铁、港口、运输、自动驾驶、医疗等领域得到广泛应用并全面开花。

　　此前，GSMA联合中国信通院发布了最新报告《中国5G垂直行业应用案例2021》。报告汇集了21个中国领先的5G行业应用实践，涵盖工业制造、交通运输、电力、医疗、教育和内容创作等诸多领域，聚焦新一代信息技术在行业市场的应用场景、技术特点和未来发展机遇。报告表明，5G给人们的生活和工作方式带来了巨大变化，无论是建设智能城市、自动驾驶汽车还是先进的增强现实技术，网络智能与用户行为之间的关系从未像5G这样至关重要。（记者沈文敏）

(责编：董童、崔元苑)



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