银发产业 多从供给侧发力

推动银发产业发展壮大，应多从供给侧发力，补上老年用品不好用，老年人不会用、不敢用的短板

提起老年用品，你会想到啥？拐杖、轮椅和扶手？没错，但除了这“老三样”，许多全新的高科技产品正在涌现——站立式电动轮椅、人工智能跌倒侦测系统、无障碍可升降厨台……前不久举行的上海国际养老、辅具及康复医疗博览会上，这些创新成果刷新了人们对晚年幸福生活的想象，原来，老年用品还能这么丰富、这么便利！

近年来，我国人口老龄化程度加深，在相关企业的努力下，我国老年用品种类更多，市场潜力也更大。工信部等部门预计，到2025年我国老年用品产业总体规模将超过5万亿元。不过，对于老年用品产业的发展前景，一些人依然有疑问：老年人消费意愿可能不强，老年用品市场能火热吗？

应当看到，未来一段时间，我国老年人口规模越来越大，随着收入水平提高，他们的消费需求、消费理念也会升级拓展，数千万失能半失能老人对老年用品还有刚需，因此老年用品市场增长的“硬支撑”是足够的。2020年，有电商研究报告显示，老年群体消费金额此前3年的复合增长率达20.9%，疫情防控期间消费增速仅次于“00后”。由此可见，“银发族”消费意愿不可谓不强。

推动银发产业发展壮大，要更多从供给侧发力。当前，与日益增长的多样化、多层次老年消费需求相比，我国银发产业供给较为滞后，供需不能很好地匹配，集中体现为一些老年用品不好用，不少老年消费者不会用、不敢用。比如有老年人反映，自己的老人手机声音太小、字看不清，坐浴椅不能调整高度，小家电新功能多、看不懂标识，想在墙上安装扶手却担心装不牢靠、缺乏规范，等等。种种不便在很大程度上削弱了老年人的消费意愿。

更多从供给侧发力，推动银发产业发展，至少要闯三关：

在制造端多下功夫，提供“好用”的产品。相关企业应深入研究老年人的特殊需求，贴近他们的使用习惯，加强软硬件方面的适老化改造，比如多采用语音控制替代按键输入、用柔性生产满足个性定制等，减少老年人在使用过程中的困难和不适，让产品方便好用。

在质量上严格把关，增强“敢用”的信心。老年用品服务于老年人，使用安全性是第一位的。这既需要生产企业引起重视，也需要相关部门加强监管。老年用品种类繁多，不少产品在选材、安装等方面缺乏安全标准，相关部门应尽快完善质量标准规范体系，提升银发产业的整体质量和信誉。

在流通上搭建“桥梁”，创造“会用”的条件。大街上，老年用品超市或专卖店往往难觅踪迹，上电商也几乎找不着老年用品专区。尽管一些新型老年用品功能多、用处大，但不少老人不会使用，甚至根本不知道新品上市。究其原因，并非产品本身不好，而是流通环节等不畅，阻碍着他们知晓、使用老年用品。在线下，应多创造体验场景，比如促进老年用品产业和养老服务业融合，在养老机构投入新型产品等，方便更多老年人试用、购买；在线上，应引导电商平台做好推广和分类，畅通老年人了解、获取新产品的渠道。

随着越来越多的老年用品推陈出新，也出现了一些新问题。有些新型老年用品打着健康的幌子，实际上却是“伪科学”，还有些智能产品看似先进，背后却侵犯老年人个人隐私。对于这类新问题，相关部门应及时加强监管，共同维护好银发产业的发展环境。

《 人民日报 》（ 2021年03月03日 17 版）