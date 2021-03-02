鲜炖燕窝全产业链质量管理标准发布

3月1日上午，《鲜炖燕窝良好生产规范》系列标准在京正式发布，此系列标准是由中国产学研合作促进会归口，小仙炖鲜炖燕窝牵头，联合中国标准化研究院等多家机构、高校及鲜炖燕窝全产业链上下游企业共同起草。

原国务院参事郎志正，原国家质检总局总工程师、中国质量万里行促进会会长刘兆彬、中国产学研合作促进会执行副会长兼秘书长王建华等各领域专家及标准联合起草单位代表出席了本次发布会，见证《鲜炖燕窝良好生产规范》标准的发布。

嘉宾及标准起草单位代表共同进行发布仪式

郎志正在发布会现场致辞中指出：“小仙炖鲜炖燕窝牵头联合上下游相关企业、科研单位和高校，制定了鲜炖燕窝全过程控制的三个标准，是创新。我们应该鼓励多一点这样的企业来制定标准，促进产品质量的提升和企业高质量的发展，真正为老百姓提供安全可靠、质量优良的产品，以满足人民的需求。“

王建华表示：“该系列标准由中国产学研合作促进会发布，充分体现了产学研协同创新的特点。同时，该系列标准整合了行业领军企业、关联的科研院所和高等院校、行业协会及相关机构，进行紧密合作，发挥了企业创新主体的作用，通过产、学、研、金、服、用创新融合，从源头到终端，实现全产业链的协同和覆盖，能够真正有效推动行业标准化、规范化和产业化，对于推进该行业的高质量发展具有重要的现实意义。”

刘兆彬表示：“标准化是基石、是命脉，是支撑是保障，是高质量核心竞争力，促进企业形成质量竞争优势、成本效益优势、市场份额优势、无形资产价值优势，也希望通过标准化战略的建设助力像小仙炖这样创新品牌的'四大优势'，提升核心竞争力。"

小仙炖董事长、CEO苗树表示：“小仙炖始终秉持传承中式传统滋补文化的初心与使命，以创新与高品质推动传统文化传承。未来，小仙炖也将持续夯实自身供应链体系的完整、高效、标准化建设，以责任引领行业高标准发展，带领鲜炖燕窝产业链合作伙伴携手共谱中式滋补新篇章。”