先吃三口白饭，这说法出自明代高濂的《遵生八笺》。谈养生，亦是说人生。先吃三口白饭，为了“知饭之正味”。

老一辈中很多人，端起饭碗，下意识的行为是先吃几口白饭。吃饭，饭是正味，菜是配菜。先吃几口白饭，本末既明，饭为主食，菜得搭配，两相得宜。

如今的人，少有这讲究。很多人一坐下，端起碗筷，第一筷夹的往往是自己喜欢的菜肴。率性而为，自由自在，亦无不可。只不过，一顿饭若是不明本源，于眼花缭乱的菜肴之间难免会迷了眼。

先吃白饭，其实是取其本味，明其本色之意。

正如一道菜，要做得地道有味，首先得明白何为主，何为次？主为本味，是一道菜的根本。次为配料，目的是对于本味有所裨益。若是不明本末，一道菜做出来，大多便有了喧宾夺主之意。

一篇文章，也有本味。写文章，也得“先吃白饭”。文章的“白饭”，便是人物的性格与关系的构建，这是“本”。有了这口“白饭”，接下来的人与事便如水到渠成，而作者的笔不过是顺水推舟。

文章或影视，若有败笔，往往便在于没有先吃几口“白饭”。舍本，弃人物性格与关系不顾；求末，以作者个人意愿决定情节的发展和走向。结果，生搬硬套。

人生，也是一顿饭。饮食有正味，人生有根本。努力的人不少，但成功的人不多。究其原因，在于很多人过度迷恋不属于自己的光怪陆离的味道，舍弃了本该属于自己的本味。人之本味，各有不同。若是连自己的本源都找不到，不明白人生的正味为何，连方向都已迷失，又何谈成功？（郭华悦）