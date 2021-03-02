中小学校园防疫要点发布

北京市疾控中心发布校园防疫指南，建议学生应尽量做到家庭、学校“两点一线”，避免不必要的外出活动。

学生如何自我防护

学生及家长要提前了解学校的防疫安排，做好自我健康监测，如果出现发热、咳嗽、乏力、腹泻等症状，不要返校，居家观察科学就医，及时报告班主任；上学前准备好一次性使用医用口罩或医用外科口罩、免洗手消毒剂或消毒湿巾、一次性手套、纸巾等，学会正确使用。

学生应尽量做到家庭、学校“两点一线”，避免不必要的外出活动；最好采取步行、自行车、私家车方式上下学，乘坐公共交通或校车时应当注意个人防护，科学佩戴口罩，与他人保持社交安全距离，途中尽量避免用手触摸公共交通物品；上学到校或放学到家应当及时洗手。要勤洗手，饭前、便前便后，触摸眼口鼻时，要用肥皂或洗手液并使用流动水洗手；不随地吐痰，咳嗽、打喷嚏时要遮掩口鼻；聚餐使用公勺公筷，就餐时不说笑，不打闹。

学校如何疫情防控

学校应组织开展疫情防控技能培训及应急演练，落实防疫工作各项职责；对教室、图书馆、食堂、宿舍、厕所、空调等学生学习生活场所进行彻底打扫，并严格落实消毒、通风制度，确保教学环境清洁卫生；对学校饮用水进行检测，尤其是饮水设备，确保供水安全。要加强对校内饮食摊点和食品销售点的管理和监督检查，加强饮食从业人员体检和教育，严禁销售“三无”食品。

学校还应严格落实晨午检制度，做好缺课追踪。一旦发现学生出现发热、咳嗽、咽痛、腮腺肿痛、腹泻、呕吐、黄疸、皮疹、乏力、结膜红肿等症状时，应立即送至学校卫生室或保健室做进一步排查，怀疑患传染病时应立即隔离，通知家长带学生到医院进行诊治，并跟踪了解学生病情和诊治情况，同时上报地段保健科和区中小学卫生保健所（站）。

患传染病缺课的学生，应居家隔离、治疗，待痊愈后方可复课，复课时应查验学校属地医疗卫生机构预防保健部门出具的复课证明。 （记者 孙乐琪）