春韭豆腐泥鳅汤 温阳补肾

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：温阳补肾、益气和中

推荐理由：春季应季汤水

材料：韭菜150克、豆腐2块、泥鳅5条（3~4人份）。

制作方法：韭菜挑除杂物，洗净，裁成3厘米左右小段；豆腐冲洗，划“十”字成小方块；泥鳅放入清水中加入少许油及盐养1~2天，待泥鳅吐净泥沙后放入热水中2分钟后捞出，洗净擦干后放入煎锅中小火煎香后放入锅中，加水及少量食油烧开，放入豆腐煮八分熟，加入韭菜，滚熟，加食盐调味即可。

汤品点评：“春寒还料峭，春韭入菜来”，春季到了，韭菜性温，乍暖还冷的春季吃点春韭以除阴寒正合适。初春的韭菜品质是最好的，趁着春韭上市，配合豆腐、泥鳅滚个汤，正好能温阳驱散、健脾益肾。韭菜也叫“起阳草”，除温肾壮阳、活血祛瘀的作用外，还能暖胃醒脾。而泥鳅中含有丰富的亚精胺，有研究发现亚精胺有改善血压，降低心血管发病率。但需要注意的是韭菜不好消化，有胃病及消化不良者不宜多吃。