网购苹果手机却收到苹果味酸奶？警方：嫌疑人已被抓获

近日，安徽省合肥市一起案件引发社会广泛关注。2月16日，合肥市民刘女士在苹果官网购买了一部256G金色iPhone12 ProMax手机，总共花费了10099元，使用微信付款。2月18日，刘女士收到了EMS快递配送员的电话，称快递已经达到小区。因为在上班并没有在家，在快递员表示可以放在快递柜里后，刘女士就没有坚持当面签收。

当天晚上9时左右，刘女士回到小区后便从快递柜取出包裹。回到家打开一看便懵了，包裹里面没有手机的踪影，而是一盒外表非常肮脏、生产日期为2020/10/13、250毫升绿色苹果味的蒙牛酸酸乳。受害人随即向警方报案。

接到报警后，合肥市包河分局迅速开展调查。2月24日，警方立案调查。经过多方摸排走访，细致研判，2月28日21时许，民警将租住在肥东县撮镇某小区的犯罪嫌疑人龚某某（男，31岁，霍邱县人，曾因盗窃被判刑）抓获。

经讯问，犯罪嫌疑人龚某某如实供述了盗窃手机的犯罪事实。据龚某某交代，2月6日至2月18日期间，其往返合肥、上海两地运输货物。在此期间，龚某某打开快递包裹，实施盗窃。为防止被发现，将自己平时喝的酸酸乳饮品放入原本装手机的快递包裹中。

目前，案件正在进一步侦办中。（总台央视记者 王宁）