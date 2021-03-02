熬夜会导致肝癌？没有依据！

熬夜会导致肝癌？隔空充电有辐射危险？左侧卧睡觉会压到心脏？这些都是假的！昨天，北京市科协、北京市委网信办、首都互联网协会等单位指导发布2月“科学”流言榜，击碎这些流言。

“熬夜会导致肝癌”的说法没有依据。目前尚未完全清楚肝癌的全部病因。肝癌的风险因素包括肝炎病毒感染、酗酒、肝硬化、黄曲霉毒素、基因突变等。具有一个或多个风险因素，并不意味着一定会得癌症。

隔空充电有辐射危险？其实，无线充电技术按照技术原理可以分为三大类，即电磁感应式、电磁共振式和无线电波式。无论哪种方法的隔空无线充电，其技术基础都离不开电磁波，电磁波会产生辐射，频率越高、能量越大，相对应的辐射也就越强。但是，如果电子产品的充电功率不高，对人体的影响可以忽略不计。科学研究显示，人体承受的安全辐射范围为10瓦/平方米。按照家庭住房面积90平方米计算，居民家中可以承受的辐射功率最大为900瓦左右。隔空充电的充电桩，根据推算最高发射功率只有25瓦。

“左侧卧睡觉会压到心脏”的说法也是错误的。人类的心脏被肋骨组成的胸廓完美地保护起来，不会轻易受到任何方向的压迫。即使偶尔受到外界击打，只要强度不是太高，一般不会造成心脏的实质性损害。不过，对于心脏病患者而言，右侧卧位优于左侧卧位。左侧卧位时，由于心脏位于身体中线（重心）下方，有更多的血液因为重力作用回到心脏，心脏的负担就比右侧卧位更大。所以建议心脏病患者采用右侧卧位，减轻心脏负担。