上海场所内吸烟率下降

3月1日，上海市健康促进委员会办公室发布2020年上海市公共场所控烟“白皮书”。结果显示，公共场所的控烟状况进一步改善，“室内无吸烟室”的场所比例从98.9%上升至99.5%。同时，场所内吸烟发生率进一步降低到12.8%，与2019年相比下降1.5个百分点。此外，对《上海市公共场所控制吸烟条例》的知晓率进一步提高，较2019年上升1.6个百分点，为89.9%。

在疫情防控常态化形势下，上海对举报投诉较多、“12345控烟投诉重点场所暗访”项目中评分较低的场所进行全覆盖复查。2020年，有关控烟监管执法部门共检查单位395208家，处罚单位683家，处罚957人，罚款总金额为1680721元。

据悉，虽然控烟成效显著，但休闲娱乐场所的违规吸烟发生率仍然较高。未成年人活动场所、生产型企业和公共交通工具出现场所吸烟发生率上升，而对吸烟行为劝阻或执法的比例下降。2020年，法定禁烟场所内工作人员过去7天在工作场所被动吸烟的比例从2019年的12.9%上升至21.3%。公共交通工具、餐饮场所、休闲娱乐场所和生产型企业内张贴宣传资料比例较低，其中休闲娱乐场所张贴比例下降幅度最大。（特约记者宋琼芳）