吃了这种“保健品” 大伯眼看着自己肚子大起来

西天取经途中，唐僧、八戒误饮女儿国的子母河水，大腹便便的样子让人印象深刻。

而现实生活中的应大伯（化名）也像是怀孕了一样，肚子在短时间内迅速膨胀起来，看起来像个孕妇。经过医生抽丝剥茧发现，原来应大伯误食了一种有毒的植物，肝脏受损，不仅身材变了形，生命都因此受到威胁。

肚子大得原先衣裤都穿不上

“起初以为胖了，眼瞅着自己肚子很快地大起来，像行驶的车刹不住，才意识到不对了！”近60岁的应大伯，年轻时就有喝酒的嗜好，家人多次劝说饮酒伤身，他总是用“饭后一杯酒，活到九十九”的俗语反驳。

两个多月前，应大伯莫名其妙出现腹胀，肚子明显隆起，原先的衣服裤子都穿不上了。同时，他还伴有乏力、胃口下降，自以为是消化不良，吃了很多帮助消化的药也不见好转。当地医院检查诊断 “酒精性肝硬化”，给予利尿、护肝等治疗后症状仍未见改善。应大伯及家人慌了神，转诊到了浙江省人民医院感染病科。

“当时他腹部膨胀明显，肚子里有不少腹水。”浙江省人民医院感染病科主任潘红英说。入院后检查发现，应大伯皮肤、眼白明显黄染，肚子膨隆，双下肢水肿。根据长期饮酒史、临床表现和辅助检查，应大伯“酒精性肝硬化失代偿”诊断没错，但治疗却费些周折。

奇怪的是，予放腹水、利尿、补充白蛋白、降门脉压等治疗后，腹水却无明显消退，黄疸也还进行性升高。首次发作的肝硬化腹水怎会如此顽固？临床经验丰富的潘红英主任觉得蹊跷，认为背后很可能存在未被发现的隐情。

又是土方惹的祸

追根溯源，潘红英主任及团队成员主任医师童永喜、副主任医师汪国运、主治医师黄益澄、郑伟，对病史进行更深的追踪，终于揪出原凶。

原来，2年前应大伯突然全身东痛西疼，自觉是气血瘀滞，从朋友圈打听来一个“神奇”的土方子，说是把一种具有活血化瘀作用的草药泡在酒里，每天喝一点，消肿止痛效果特别好。

了解到这些，潘主任根据临床经验已猜出了八九不离十，很可能患者服了某种有毒的植物导致肝窦阻塞综合征，又称肝小静脉闭塞病。

果不其然，家属赶紧把家里留剩的草药带来，就是流传于民间的“神药”——土三七！随后的增强磁共振检查显示，患者肝脏表现出典型的“地图状”、“花斑样”，进一步证实了肝窦阻塞综合征的诊断。经过手术和1个多月的住院治疗，应大伯腹水消退，黄疸逐步降至正常，于近日出院。

养生保健应在医生指导下进行

潘红英主任表示，近年来，随着养生保健热潮兴起，药物性肝损伤的发生率也在走高。像“三七”与“土三七”仅一字之差，功效却相差甚远，一个是名贵中药，被历代医家视为药中之宝，另一个却是有毒草药。

“土三七”不同于“三七”，来源于不同科植物，“土三七”内含吡略烷生物碱成分，会造成肝窭和肝小静脉的内皮细胞损伤，导致肝小静脉阻塞、肝细胞不同程度液化坏死，晚期可见肝纤维化，患者会出现肝大、右上腹痛、腹水和黄疸等症状。且这种损害常难以逆转，最终发展为肝功能衰竭或顽固性腹水。

由于“土三七”和“三七”均有散瘀、消肿止痛、清热解毒的功效，而“土三七”容易生长、价格便宜，很多人就自己栽种，用“土三七”代替“三七”，大剂量煮服土三七水治疗跌打损伤，或是长期饮用土三七泡的酒来养生保健。急性期/亚急性期患者排除禁忌症后应尽早进行抗凝治疗，重者需要进行肝移植。

潘红英主任提醒，不管身体出现了什么问题，一定记住不能乱吃药、保健品以及所谓偏方、土方，最好先咨询专业医生。

她还曾收治过吞鱼胆引起多脏器功能损害病例。60岁大妈觉得胃不舒服，使用一个偏方：把刚宰杀的活鱼胆挖出来丢进嘴里，结果中毒被送进了ICU抢救。

因个体差异与健康状况不同，有的人服某些保健品、膏方也要小心，有位本来肝脏不好的人患了药物性肝炎，发现与其长期服含有“制首乌”的膏方有关。