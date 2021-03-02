表情包都不敢吸烟了，你呢？

“连微信新表情都戒烟了，你准备什么时候戒烟呢？”近日，微信通过云端更新，对其表情包面板里的一个吸烟表情进行简单地修改——这个与微信一同诞生、已有“十年烟瘾”的微信表情，终于“戒烟”了。

有人认为，不少人在使用吸烟表情时，并非一定与吸烟有关，可能只是为表达其得意、酷感的含义，而一律不许出现，是否太过于“一刀切”呢？还有人既不支持，也不反对，倒是会觉得，去掉表情中的那根香烟，就能让人撤掉现实中的香烟吗？

诚然，一个小小的表情更改，不会带来立竿见影的效果，但是少了那根香烟，所代表的不只是企业与人们对个人健康意识的提高，更是对“吸烟文化”潜移默化式渗入说“不”。尤其是当下表情包社交还在往低龄人群渗透，将吸烟表情“踢出局”，也是保护青少年远离吸烟的表现。

将吸烟表情改为无烟表情，值得点赞。但是，表情包禁烟更多的是在泛文化上创造一个良好的无烟网络氛围，要让禁烟更彻底，还需要更进一步。一方面，政府相关部门要根据互联网发展特性，制定相应的网络禁烟规章制度，为营造无烟网络环境创造条件；另一方面，企业要继续发挥社会主体作用，逐步建立无烟网络社交平台，不妨对表情包设置敏感提醒，对与吸烟有关的表情进行提醒，或为用户提供选择屏蔽功能。此外，要继续加强“吸烟有害健康”的宣传教育，让更多人认识到吸烟的危害。连表情包都不敢吸烟了，更何况作为凡胎肉体的你呢？