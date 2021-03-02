天津25项惠民项目保障妇儿健康

日前，天津市举办了妇女儿童健康促进计划总结暨妇女儿童健康提升计划（2021-2030年）启动会。今年，天津市启动妇女儿童健康提升计划，通过实施25项政府惠民项目，力争到2030年将全市孕产妇死亡率控制在8/10万以下，婴儿死亡率控制在4‰以下，5岁以下儿童死亡率控制在5‰以下，妇女儿童健康水平继续处于全国前列。

天津市自2008年起围绕母婴安全、控制缺陷、妇儿健康3个领域实施20项政府免费惠民项目。10多年来共覆盖妇女儿童4286.4万人次，检出各类阳性疾病420余万人次。全市孕产妇死亡率和婴儿死亡率已连续15年分别控制在10/10万以下及6‰以下，位居全国前位，达到发达国家水平。

天津市卫生健康委一级巡视员张富霞介绍，新启动实施的《天津市妇女儿童健康提升计划（2021-2030年）》，将通过完善孕产妇保健服务、实施孕产妇专病管理、强化危急重症救治3方面措施保障母婴安全，通过深化孕前一级预防、做好孕中二级预防、完善出生后三级预防3方面措施强化出生缺陷防控。（记者陈婷）