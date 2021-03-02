科技创新和人才培养能力要提升

近日召开的全国卫生健康科教工作会指出，要强化基础研究和技术储备，稳步推进疫苗、药物和新型诊断试剂等研发，全面提升疾病预防控制体系及公共卫生应急体系的科技支撑能力，强化科研伦理和诚信管理制度建设，改革创新医学教育。

防控新冠等生物安全风险

会上，国家卫生健康委相关负责人指出，当前国内“外防输入、内防反弹”压力依然较大，新冠病毒可能会在人间长期存在并不断发生变异，出现免疫逃逸的风险。因此，要有针对性地继续深入开展新冠病毒溯源研究，加强国际科研合作。

具体来说，要加强溯源研究国际合作，在全球范围继续查找新冠病毒来源；深入开展新冠病毒致病机制等基础研究，为筛选有效治疗药物探索突破口；继续加大新冠疫苗的科研攻关力度，加强新技术路线疫苗的技术储备。同时，持续监测新冠病毒变异情况，对全国新冠病毒变异株的样本资源进行有效整合和分享，及时评估变异株对治疗药物和疫苗免疫效果的影响。

同时，要贯彻落实《生物安全法》，会同有关部门进一步加强国家生物安全工作的协调，建立完善生物安全风险监测预警、调查评估、信息共享、信息发布等制度，不断健全生物安全风险防控体系。制定《人间传染的高致病性病原微生物实验活动管理办法》和《高致病性病原微生物实验活动审批程序》，修订《病原微生物实验室生物安全管理条例》和《人间传染的病原微生物名录》，发布《病原微生物菌（毒）种保藏机构“十四五”发展规划》等。

提升创新能力与诚信水平

当前和未来一段时期，对关键核心技术进行系统梳理并开展科研攻关，是我国卫生健康领域的重大任务。

国家卫生健康委相关负责人认为，要协同科技部等部门实施第五批国家临床医学研究中心建设；继续推进医学研究登记备案信息系统功能建设和管理应用，掌握全国底数，提高临床研究整体效能。（下转第4版）（上接第1版）

科研诚信是科技创新的基石。国家卫生健康委科教司近期对《医学科研诚信和相关行为规范》进行了修订并公开印发。

“下一步要以落实这个规范为抓手，深入开展卫生健康领域科研作风学风专项教育，加强学风、学术道德教育，严肃查处卫生健康系统购买论文、造假等有关科研失信违规行为，处理结果要注重公开宣传，提高震慑力，扭转歪风。同时，要积极主动协调有关部门，推动改革完善职称晋升、人才评价等方面的政策制度。各地对于学术造假、论文抄袭等不端行为必须坚持‘零容忍’，维护科研工作的严肃性。”国家卫生健康委相关负责人强调。

人才培养以需求为导向

当前医学教育总体招生规模不小，但教育质量参差不齐、区域发展不均衡等问题仍然存在，与医疗卫生行业对人才的需求还存在较大差距。特别是住院医师规范化培训受生源质量差异大、过程管理监管难、教学激励机制不健全、紧缺专业薪酬待遇低等影响，加强培训质量内涵建设面临巨大挑战。

“未来5年，要力争培训住院医师50万人，培养培训全科医生15万人，全科医生队伍基本满足健康中国建设需求。”国家卫生健康委相关负责人表示，各地要重点落实好“两个同等对待”和社会化住院医师签订劳动合同的政策，保障住院医师合理待遇；把今年作为住院医师规范化培训质量建设年，动员全系统打一场质量建设攻坚战，严格住院医师入口招收、过程轮转、出口结业考核的全过程管理，全面提升住院医师培训质量；加大对培训基地的评估和飞行检查力度，做到“常态勿扰”，对基地医院主要领导不重视、基本条件不达标、政策落实不到位、人才培养质量差的坚决予以淘汰，严重的还要追究属地卫生健康主管部门的失职失察责任。

同时，要继续加大全科医生特别是“5+3”全科医生的培养力度，地方政府各部门要强化定向生就业安置和履约管理，确保各项政策落地落实，保障定向生的合法权益；对失信违约的加大行业惩戒力度，严重失信的纳入“信用中国”实行联合惩戒。推进继续医学教育创新发展，完善继续医学教育管理办法，推广“互联网+继续医学教育”，强化监督管理。持续巩固卫生人才扶贫成效，为乡村振兴提供有力支撑。继续配合教育部协同推动院校医学教育改革，以需定招，优化医学人才培养结构。