北京市中心城绿色出行比例将达74%

昨天，北京市召开全市交通工作会议，发布“十三五”时期交通成绩单，部署2021年重点工作。今年，中心城区绿色出行比例预计达到74%，实现11号线西段等7条线路（段）开通运营，扩大地铁预约进站试点，研究地铁“高峰票价+通勤优惠”，逐步实现铁路地铁安检互认，加快“轨道上的京津冀”建设。

7条轨道新线（段）年内开通

今年，预计本市中心城区绿色出行比例达74%左右，高峰时段平均交通指数控制在5.6以内，新增轨道运营里程54.5公里，MaaS平台（北京交通绿色出行一体化服务平台）日均绿色出行服务700万人次以上。

轨道建设方面，实现11号线西段等7条线路（段）开通运营；推动既有线网优化提升，实现1号线和八通线等跨线运营；推进市郊铁路城市副中心线等整体提升和S2线南段通勤化改造。优化公交线网服务水平，完成干线网等详细规划编制并推动实施，优化调整60条公交线路。开展多元化服务，提升需求响应能力，优化通勤、通学等定制公交服务。

慢行系统绿色出行品质将继续提升，落实核心区慢行系统规划和道路林荫计划，推进东单南北大街延长线等慢行系统改造；开工建设回龙观自行车专用路东拓、南展工程；推进滨水道、园林绿道与城市道路慢行系统连通融合，编制落实水网、绿网、路网融合规划实施方案。提高交通设施建养水平，推进北清路等城市快速路和南中轴路等城市主干路建设；提高中心城区次支路规划实施率，建成21条次支路。

推广CBD区域综合治理经验，开展318处交通节点综合治理；推进停车综合治理，实现全市道路停车改革全覆盖，加快推进高位视频设备非现场违停执法赋能和赋权；基于企业信用动态调整互联网租赁自行车企业车辆投放数量，扩大电子围栏覆盖。

研究“高峰票价+通勤优惠”

为继续发展绿色低碳交通，本市将研究制定新能源车运营激励措施，持续优化交通行业运输结构和能源结构。

优化拥车用车政策，优先向“无车家庭”配置小客车指标，有序治理“一人多车”。助推绿色出行，加大“碳普惠”激励推广力度，丰富与绿色出行相结合的激励方式；研究大型活动、景点等门票与绿色出行联动优惠等措施，吸引更多私家车转向绿色出行；建设一批驻车换乘停车场（P+R），引导外围远途自驾通勤人员换乘公共交通进入中心城区。

扩大地铁预约进站试点，探索道路出行预约；深化重点区域错时上下班措施；研究轨道交通“高峰票价+通勤优惠”，引导旅游出行、生活出行与通勤高峰错峰。

逐步实现铁路地铁安检互认

本市今年将推进轨道交通“四网融合”，开展“四网融合”顶层设计，推动与铁路部门签订路地战略合作框架协议，逐步实现“一套体系、一网运营、一票通行、一站安检”。对接铁路和城市轨道列车运行图，逐步实现一张网编制。连通铁路和地铁票务系统，实现在付费区换乘；制定统一的安检标准，实现安检互认。

在“四网融合”基础上，进一步推进轨道交通与地面公交、慢行系统、道路网等多网融合发展；做好轨道交通车站与步行、自行车、地面公交等的接驳换乘服务及秩序管理；促进站城融合，做好站内客流组织和服务设施优化，增加便利店等增值服务；推动车站周边用地一体化综合开发，建设71个城市活力微中心，打造轨道上的都市生活。

推动交通服务向数字化转型、智能化升级，建设基于“北斗+5G”的网络化智慧公交调度体系，升级改造智能运营调度系统，建设动物园等10处区域调度分中心，80%以上线路实现区域智能调度发车。建成延崇高速公路北京段车路协同示范工程，发布智慧高速公路建设技术指南。智能化改造城市交通信号系统，实现全路网重要信号灯联网智能调控。

京津冀轨道乘车二维码互联互通

今年，本市交通部门将继续贯彻京津冀协同发展战略，强化机场、铁路与城市交通的衔接，加快推进轨道、高速、交通综合枢纽建设，努力打造都市圈1小时通勤圈。优化双机场城市交通衔接，完成新机场北线高速东西延，推进丽泽城市航站楼和首都机场线东直门航空值机功能建设。

加快“轨道上的京津冀”建设，推进京滨、京唐城际铁路和丰台站3个国家铁路车站配套交通枢纽建设，实现京津冀轨道交通乘车二维码互联互通；完善高速公路网，推进承平高速等项目。

推进城市副中心站等综合交通枢纽建设，完善副中心集散交通系统，加快推进东六环入地改造和国家高速公路功能外移，推进通马路等道路网建设，打造广渠路快速公交示范走廊，实现大运河北京段41公里全线游船通航。

加快京雄高速建设，协同推进雄安新区至北京大兴国际机场快线（R1线）建设，实现北京与雄安新区轨道快捷联系。

数读

“十三五”期间，北京市高速公路通车里程1173公里，增长19.5%；轨道交通运营里程1091.6公里，增长74.1%（含市郊铁路）；公交专用道总里程达1005车道公里，高峰时段公交运行速度提升27.4%；中心城区绿色出行比例73.1%，提高2.4个百分点；中心城区高峰时段平均道路交通指数5.07，下降11.1%。市域内国家高速公路网“断头路”清零，冬奥配套道路设施全部就绪。

“十四五”期间，北京轨道交通里程（含市郊铁路）将达1600公里，高速公路网总里程将超1500公里。干线铁路、城际铁路、市郊铁路、城市轨道交通“四网融合”取得实质性突破，智能、平安、绿色、共享交通发展水平明显提高，中心城区绿色出行比例力争达到76.5%，道路交通指数控制在6.0以内，MaaS平台日均绿色出行服务1000万人次以上。（记者 孙宏阳）